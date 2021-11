Il Paradiso delle Signore: Vittorio fa indagare su Tina

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo episodio della nostra soap opera Il paradiso delle signore.

Anche oggi ci aspetta un nuovo appuntamento per quanto riguarda le vicende che ruotano attorno al grande magazzino milanese.

Cerchiamo di capire però che cosa avremmo modo di vedere oggi, 3 novembre, dove succederà qualcosa di particolare.

Iniziamo con il dire che Gemma non ha avuto perdere assolutamente tempo e si è presentata alle selezioni per quanto riguarda il posto al Paradiso come Venere.

Paradiso: Vittorio indaga su Tina

E’ assolutamente convinta che il posto sia perfetto per lei, anche perchè ha una grandissima passione per la moda, ma allo stesso tempo vuole dar fastidio alla sorellasta, Stefania.

Nel mentre, però Vittorio è assolutamente sospettoso che Tina lo stia ingannando, anche perchè è convinto che la voce sul musicarello non è la sua bensì quella di Anna.

Ma nessuna delle due donna ha voluto confessare nulla, e per questo motivo Vittorio è sempre più insospettito.

Tina continua però a difendersi dalle accuse che le vengono rivolte e trova altre mille scuse da utilizzare.

A questo punto, Vittorio decide di agire in modo diverso e molto più importante, ovvero pagherà Beatrice per indagare cosa è successo all’interno della sala di registrazione.

Don Saverio ha scoperto che Giuseppe ha una amante in Germania, e non vuole assolutamente essere complice di quanto ha ascoltato.

Decide quindi di spingere Giuseppe ha rivelare tutto alla moglie, nel mino tempo possibile, anche Agnese ha scoperto che il marito le mente, ma non ha prove.

Come decide di agire la bella sarta? tornerà tra le braccia di Armando oppure deciderà di lasciarlo per sempre?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire meglio cosa succederà in tutte queste vicende complicate che si intrecciano all’interno del paradiso.