In questo articolo vi diciamo quali sono gli ex che dopo la separazione ritornano e quali sono i loro segni zodiacali

Non sempre le relazioni d’amore, anche quelle più profonde e durature, hanno vita facile. Ci sono momenti, infatti, caratterizzati da buio e incertezze che provocano litigi, incomprensioni, fino ad arrivare alla separazione e alla rottura.

Ma a volte la necessità è solo quella di una pausa per poi ricominciare insieme. In questo articolo vi diciamo quali segni sono quelli che dopo una rottura ritornano dal/la proprio/a compagno/a. Ecco i segni zodiacali che tendono di più a tornare.

Tornare dal proprio ex, ecco quali sono i segni che dopo una rottura ritornano

“Prendiamoci una pausa”, quante volte questa frase ha sancito un’inevitabile e definitiva rottura. Spesso è un addio e non un arrivederci, ma, a volte, chi è andato via ritorna dal suo ex. Ecco quali sono i segni che dopo una rottura ritornano.

Toro

Quello del toro è il segno di chi torna dal suo ex dopo essere fuggito. Spesso c’è diffidenza se torna da te, perché pensi che potrebbe ferirti nuovamente e hai la tentazione di non concedergli un’altra possibilità. Ma a volte la pausa rappresenta davvero una cosa positiva, che magari ha fatto crescere il/la tuo/a ex.

Separarsi, a volte, aiuta entrambi a comprendere davvero ciò che amano l’uno dell’altro. Certo, trovarti di nuovo davanti a te la persona che ti ha ferito, ma che ami ancora, non deve essere facile. Sta a te fidarti o prendere la responsabilità di mettere un punto definitivo alla vostra storia;

Leone

La relazione con il segno del leone ti ha insegnato molto, così come il momento della rottura. Questo trauma ti ha fatto crescere molto e ti ha reso più consapevole. Ma adesso è tornata e lo fa probabilmente per non ferirti e crescere insieme a te.

Se non sei sicura valuta tutto ciò che ti dice di non fidarti e pondera infine la tua decisione. Ma non porti dei limiti e se vuoi rischia qualcosa;

Scorpione

Sicuramente la relazione con lo scorpione è stata intensa e romantica, ma dopo la separazione hai rotto tutti i ponti con lui/lei e vi siete ignorati completamente a vicenda. Hai analizzato attentamente i motivi che ti spingono a valutare negativamente la tua relazione, anche in ottica di un possibile ritorno.

Il consiglio è quello di non ignorare i tuoi sentimenti e di parlare con lui/lei del male che ti ha fatto nel momento in cui ci dovesse essere un ritorno. Questo potrebbe anche servire a prendervi entrambi le vostre responsabilità e magari crescere insieme.