Giacomo Czerny: Arriva per lui un progetto importantissimo

Vediamo insieme che cosa sta riservando il futuro a Giacomo Czerny dopo la fine di Uomini e Donne, un qualcosa di incredibile.

Come sappiamo il super seguito programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, lancia sempre moltissimi personaggi nel mondo del piccolo schermo.

Anche con Giacomo sembra essere successa la stessa cosa, ma quale progetto lo attende a breve di grande importanza? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il ricordare che Giacomo ha partecipato alla scorsa edizione del programma in qualità di tronista, ed è uscito dal programma insieme alla sua Martina Grado, con il quale ancora oggi vive una bella storia d’amore.

Giacomo Czerny: ecco la novità incredibile

Ma il ragazzo è un giovane e bravissimo videomaker, e non ha mai nascosto che gli piacerebbe lavorare nel mondo del cinema, magari per quanto riguarda i corti.

Nelle scorse ore, ha dichiarato tramite il suo profilo social di Instagram che ha alcuni progetti che gli interessano e lo stanno prendendo molto, le sue parole sono state le seguenti:

“Ho un progetto importante concluso da poco ma non posso dire molto per ora”

In altre domande poi che gli hanno posto i fan, Giacomo ha dichiarato di essere contento che Matteo si siederà al suo posto sul trono, dopo la parentesi come corteggiatore di Sophia Codegoni.

Come possiamo facilmente immaginare, Giacomo oltre ad avere una passiona smodata per il cinema, ne ha una tanto grande anche per la fotografia in generale.

Il ragazzo ha anche raccontato che gli piacerebbe molto poter fare un film con lo stile di college americano, per il quale ha una vera e propria passione, ma il posto che sogna di prendere non è quello del registra ma bensì quello del direttore della fotografia.

Per il momento, quindi possiamo solamente attendere e vedere che cosa succederà nei prossimi giorni e se Giacomo ci darà qualche interessante anticipazione su questo progetto che importante che ha girato.

E voi avete qualche idea su quello che potrebbe aver girato? Magari si tratta di un’interessante cortometraggio?