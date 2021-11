A quanto pare, quest’anno è dedicato agli addii. Dopo Don Matteo, sembra che dovremo salutare per sempre anche Suor Angela.

Le riprese di Che Dio ci aiuti 7 dovrebbero iniziare nel 2022. I telespettatori italiani non vedono l’ora di poter assistere di nuovo alle simpatiche gag tra Suor Angela e Suor Costanza, agli attacchi di emotività di Azzurra, alla confusione dell’affascinante avvocato nei confronti di Monica. Eppure, aleggiano nell’aria notizie che non portano niente di buono: quest’anno sarà dedicato ai tragici addii?

Nei prossimi mesi infatti, il pubblico italiano dovrà abituarsi alla presenza di Raoul Bova, al posto di Terence Hill, nella storica fiction di Don Matteo e già l’abbandono del talentuoso attore aveva lasciato i fan della serie senza parole. Sembra però che non sia finita qui: Elena Sofia Ricci sta pensando di dire addio all’incredibile Suor Angela. Ecco le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE —> Elena Sofia Ricci: il compagno è molto riservato ma bellissimo

Elena Sofia Ricci dice addio a Suor Angela?

La nota attrice, diventata iconica per il suo ruolo nei Cesaroni, ha sempre affermato di essere molto affezionata al ruolo di Suor Angela. Tuttavia, come artista, ha sempre sostenuto la volontà di non fossilizzarsi su un unico personaggio, ma di interpretare più ruoli possibili. Per questo motivo, sembra che la bravissima Elena Sofia Ricci abbia cominciato a maturare l’idea di concludere la sua esperienza sul set di Che Dio ci aiuti, lasciando il testimone ad un amato personaggio già esistente.

LEGGI ANCHE —> Che Dio Ci Aiuti spoiler: i clamorosi addii e le new entry della prossima stagione

L’indiscrezione arriva dalle pagine di Di Più; sembra che alcune persone vicine al cast abbiano sentito la Ricci chiedere alla produzione di sviluppare l’abbandono di Suor Angela: “Ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio. Un addio che sarà graduale, anche perché Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani” – e continua – “Gli sceneggiatori la stanno accontentando, concentrando la presenza di Suor Angela in alcune puntate”.

LEGGI ANCHE —> Katia Ricciarelli patrimonio: quanto guadagna la cantante lirica

Non si sa ancora chi sarà destinato a sostituire Suor Angela nella fiction, si suppone però che il testimone venga passato alla bellissima Azzurra. Dalla scorsa stagione infatti, è apparso chiaro che la giovane voglia prendere i voti, potrebbe di conseguenza diventare lei il punto di riferimento del convento di Che Dio ci aiuti. Niente però è ancora chiaro e certo, fatto sta che le voci circa l’abbandono di Elena Sofia Ricci si fanno sempre più concrete.