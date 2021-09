Segni particolari di Katia Ricciarelli? è uno dei soprani più celebri d’ Italia, è stata moglie del conduttore Pippo Baudo e soprattutto non tramonta mai!

Katia Ricciarelli è quello che si definisce ormai nel linguaggio comune una “Ever green“: è passata dal canto nei teatri più importanti del mondo al Grande Fratello Vip 6 e siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

La “Vip” nata a Rovigo, oggi ha 76 anni portati alla grande sia quanto a forma fisica che a temperamento: Katia non è di certo una che le manda a dire! Proprio dalla sua partecipazione cresce la curiosità dei telespettatori circa il compenso previsto per la sua partecipazione.

Si mormora che la lirica guadagni il doppio rispetto ad altri concorrenti come ad esempio Jò Squillo e Carmen Russo e ben 10 mila euro in più rispetto ai nomi meno famosi.

Katia Ricciarelli: quanto guadagna al GF Vip?

Non è facile stimare il patrimonio della celebre soprano vista anche la sua lunga e ricca esperienza nel mondo mediatico non solo canoro. Ha spaziato dalla musica, al cinema e al teatro.

E’ stata legata ad altro nome celebre, Pippo Baudo, dall’ 1986 al 2007, anche se la separazione era già avvenuta tre anni prima. Rumors raccontano che, dalla separazione, Katia avrebbe ottenuto un assegno di mantenimento mensile di 12 mila euro, ai quali si sommava altri milioni di euro una tantum “a fini liquidatori”.

La Ricciarelli ha, però, smentito duramente di aver ricevuto tali cifre, chiarendo che i 12.000 euro mensili li avrebbe percepiti soltanto durante la fase di separazione e quindi per tre anni: “Da quel momento il mio ex non mi ha dato più niente.”

La soprano ha specificato di non aver mai chiesto niente, in quanto in quanto il suo lavoro le permette una completa indipendenza economica di cui va fiera. Quanto al compenso previsto per la sua partecipazione al GF Vip si parla di cifre “belle piene.”

Il guadagno si aggirerebbe sui 15.000 euro a settimana, come dicevamo, il doppio rispetto ad altri colleghi famosi. E d’ altronde la carriera di Katia Ricciarelli è indubbiamente imparagonabile.