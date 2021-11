U&D, è ancora una volta Tina contro Gemma, ma qualcosa sembra non tornare: continua a far discutere lo scontro fra l’opinionista e la dama.

Quasi più lungo della Guerra dei Cent’anni o di altre rivalità storiche è l’antagonismo fra Tina Cipollari e Gemma Galgani, al giorno d’oggi due dei volti portanti (in diverso modo) del dating show di Maria De Filippi.

Sin dall’arrivo nel programma della dama torinese, la storica opinionista non ha perso occasione per attaccarla e, da lì in poi, i loro diverbi sono diventati parte integrante dello show offerto dal programma di Canale 5.

In queste ultime puntate, come abbiamo potuto vedere, le due hanno avuto nuovamente modo di scontrarsi, ma qualcosa sembra non tornare: ecco la situazione fra le due.

U&D, Tina contro Gemma: la situazione attuale

Solo poche puntate fa, le due sono state protagoniste di un simpatico siparietto: dopo la sfilata dedicata alla sensualità (dove Gemma si è esibita in un sexy car wash) Tina ha deciso di farle un gavettone con lo stesso secchio portato in studio dalla dama.

La scorsa volta, forse felice per l’andamento della sua frequentazione con Costabile, Gemma ha preso l’azione di Tina come uno scherzo goliardico, ma la tensione tra le due è ritornata subito alta poche puntate dopo.

Nella scorsa puntata abbiamo infatti assistito ad un confronto fra Gemma e Costabile, con la dama torinese che si è lamentata dell'”assenza” del cavaliere e della mancanza di attenzioni nei suoi confronti.

A questo punto, mentre Gianni ha subito cominciato a dire a Gemma di essere “pesante”, Tina non ha usato mezzi termini e, oltre ad accusare la dama di star cercando cose a cui invece in passato non dava attenzioni, la prepara al peggio.

“Secondo me ti ha già lasciata non per essere pessimista. Ritieniti libera” le parole dell’opinionista, col solito piglio ironico, che poi ha rincarato la dose accodandosi a quanto già detto da Gianni. “La devi smettere, lo vuoi capire che non hai più l’età!? Chi credi di essere che hai tutte queste pretese, sei proprio di una pesantezza!” ha continuato Tina.

A questo punto però, la dama torinese, già nervosa per la situazione, ha risposto a tono, invitando la Cipollari a smetterla. “Basta veramente. Stai stancando. Che soddisfazioni provi nel dire delle cose negative su di me” le parole amareggiate della Galgani.

Dopo la situazione idilliaca iniziale, sembra quindi che le cose non stiano andando proprio bene alla dama torinese, con Costabile che ha confermato di non essere innamorato, ma che al momento non sembra intenzionato a chiudere; a quanto emerge dalle anticipazioni però, sembra che nel prossimo futuro ne vedremo delle belle.