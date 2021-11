Chiara Ferragni e la borsa, l’imprenditrice digitiale torna nuovamente al centro delle polemiche; il costo spropositato dell’accessorio.

Non è di certo la prima volta che la Ferragni fa discutere e, questa volta, è finita al centro di una nuova polemica. L’imprenditrice digitale, sia per il successo avuto (possiede ormai aziende dal fatturato milionario) sia per la continua lotta per le idee in cui crede, ha attirato l’antipatia di molti.

Sono in tantissimi quelli che la amano (come dimostrano i più di 25 milioni di follower che la seguono), ma tanti altri non aspettano altro che un suo passo falso per cominciare a criticarla. La Ferragni è questa volta finita sotto i riflettori per una borsa mostrata, che vare un vero e proprio capitale; ecco il costo dell’oggetto e di che marca si tratta.

Chiara Ferragni, la cifra folle della borsa: le critiche

La Ferragni ha basato ovviamente il suo successo sull’interazione col pubblico e, dunque, nonostante ora sia un’affermatissima imprenditrice, non smette di coltivare i social. Quotidianamente mostra i suoi outfit, oppure posta foto che spesso mettono in mostra anche tutta la sua bellezza e la sua sensualità.

Il nuovo scatto postato però ha letteralmente shockato, sia in senso positivo che negativo, tutti i suoi follower o chiunque lo abbia visto; Chiara si è mostrata elegante in piena tenuta autunnale, ma a spiccare è stata una borsa.

Né il sorriso di chiara né la sua gonna d’argento splendente hanno distolto l’attenzione dall’accessorio, una borsa Dior che costa un sproposito e che è la prediletta da star nazionali e internazionali.

Nello specifico, il modello sfoggiato dalla Ferragni è una lady Dior, di grandezza media, decorata con un motivo pied de puole bianco e blu e dotata anche di una tracolla reversibile e removibile; può quindi essere indossata sia a spalla che a mano, con l’imprenditrice che pare preferire questa seconda opzione.

Essendo quasi un prezzo da collezione, il prezzo dell’accessorio si aggira intorno ai 2.500 euro; un prezzo sicuramente fuori mercato per la maggior parte di noi, ma che Chiara non ha problemi nel pagare e, per questo, non gliene si può fare di certo una colpa.

Partita da un semplice blog, la Ferragni ha ora un brand di moda (Chiara Ferragni Collection) dal valore stimato tra i 36 e i 40 milioni; la sua immagine è comunque in continua espansione, il che la sta portando a collaborare con le griffe più importanti di sempre nel mondo della moda. A questo punto, non dovrebbe sorprendere nessuno vederla sfoggiare una lady Dior, e chissà che un giorno i suoi prodotti non possano arrivare ad un valore del genere…