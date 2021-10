Non tutte le monete sono uguali, alcune valgono molto di più rispetto ad altre. Scopriamo insieme quali sono i 2 euro più rari.

Apparentemente sembrano semplici monete, ormai d’altronde l’euro è diventato il simbolo dell’Unione Europa. Essendo particolarmente recenti, sono ancora poche le monete che vengono considerate rare; eppure, alcune di loro possono arrivare ad avere un valore che si aggira intorno ai 1500 euro! Tra i classici 2 euro, esistono le cosiddette monete commemorative e sono proprio quelle che i grandi appassionati devono cercare. Ecco quindi quali sono le monete da 2 euro più rare in circolazione!

2 Euro – Ecco le monete più rare

Le monete commemorative vengono prodotte in numero limitato e messe in circolazione in occasione di un particolare momento storico. Proprio perché prodotte in minima parte, diventano rare con il passare del tempo, soprattutto perché diffuse in tutto il territorio europeo. Di conseguenza, quando vi trovare una semplice monetina da 2 euro fra le mani, osservatela bene, perché potreste avere sul palmo la bellezza di 1500 euro.

La prima moneta commemorativa coniata nel continente è relativa alle Olimpiadi del 2004. Essa si riconosce perché sul retro raffigura il discobolo con i cinque cerchi olimpici; tuttavia, vale solo 2,30 euro. Alzando un po’ l’asticella, possiamo parlare della moneta coniata in Finlandia in occasione dell’allargamento dell’Unione a 10 Stati. Quest’ultima vale 50 euro!

Spostandoci più vicino, a Città del Vaticano, esistono due monete da 2 euro che possono valere dai 200 ai 250 euro, coniate in occasione della XX Giornata Mondiale della Gioventù e in onore delle Guardie Svizzere Vaticane.

Infine, arriviamo ad una delle monete che vale di più in assoluto: quella con il volto della principessa di Monaco – Grace Kelly – che vale ben 1500 euro. Perciò fate bene attenzione alle monete che possedete, in quanto alcune di loro nascondono un inaspettato tesoro.