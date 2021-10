Paradiso delle signore: l'arrivo che non ti aspetti nella soap

Vediamo insieme chi avremmo modo di conoscere molto preso all’interno della soap opera Il paradiso delle signore.

Come sappiamo e come ci era stato detto in questa sesta stagione per quanto riguarda il nostro amato Paradiso ci sono numerosi nuovi ingresso.

Ma quello che cui vi parleremo in anteprima è davvero inaspettato, scopriamo insieme di chi si tratta.

Iniziamo con il dire che molto presto nella bella Milano arriverà un ragazzo che è l’amatissimo nipote di Adelaide, ovvero Marco di Sant’Erasmo.

Il paradiso delle signore: arriva il nipote della Contessa

Un ragazzo che in pochissimo tempo catturerà su di se l’attenzione di Gemma, ovvero la sorellastra, se così possiamo dire di Stefania.

Ovviamente essendo un bellissimo ragazzo, elegante e molto sicuro di se, ci vorrà poco a fare strage di cuori al Paradiso.

Ma non possiamo assolutamente escludere del tutto, che la Contessa provi in tutti i modi a farlo fidanzare con la sua amata Ludovica, per toglierla definitivamente dalle braccia di Marcello.

Marco è figlio di un cugino ancora più benestante della contessa, ovvero Rodolfo di Sant’Erasmo, che purtroppo è morto alcuni anni prima.

L’uomo era a capo di una famosissima famiglia di editori torinesi, e quello che il padre di Marco ha costruito con fatica adesso è nelle mani del fratello Tancredi.

Il giovane ha deciso di cambiare strade, ma di rimanere nell’ambito essendo un giornalista, ma ama follemente il lusso, ed ovviamente le macchine costose e le donne.

Ma amando il suo lavoro moltissimo, non si fa alcun tipo di problema se può lanciare uno scoop inedito su qualcosa o qualcuno.

Proprio per questo motivo ha deciso di arrivare a Milano perchè secondo lui è possibile assistere a molti scandali giornalmente.

A brevissimo dopo il suo ingresso, però la sua vita prenderà una piega assolutamente inaspettata per lui.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere bene nel dettaglio cosa succederà sempre alle 15.55 su Rai 1.