Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca.

Tutti i giorni, compreso il sabato, abbiamo la possibilità di vedere Love is in the air, ed ogni giorno diventa sempre più interessante, se possibile.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi: irriconoscibile in questa immagine

Ma che cosa succederà oggi 30 novembre, che ci lascerà davvero senza parole? Scopriamolo insieme.

Love is in the air: incidente per Eda

Iniziamo con il dire che sia Eda che Deniz sono stati selezionati dal signor Ates, ovvero un importantissimo cliente nuovo della ArtLife, per essere dei modelli della sua sfilata per celebrare questo incredibile nuovo lavoro.

Eda ovviamente è bellissima ed incanta praticamente tutti, facendo in modo che l’evento si un incredibile successo.

Serkan l’ammira con gli occhi che sembrano pieni d’amore e ammirazione, ma sa perfettamente e non si dimentica che la donna è promessa in sposa ad un’altro uomo.

LEGGI ANCHE —-> Station 19: uno dei protagonisti morirà per un tragico incidente

Il Signor Ates è davvero felice per la sfilata e per come è andata, e per questo motivo solamente con i delegati della società organizza una festa di lusso su di uno yacht.

Eda, Deniz, Serkan e Salin accettano con grande entusiasmo l’offerta che gli viene fatta, anche se sicuramente ci sarà qualche momento di tensione.

Ma, durante la festa, che procede nel migliore dei modi, Eda scivola e finisce in mare aperto, sotto lo sguardo incredulo di tutti che danno immediatamente l’allarme.

Serkan la prende davvero male la notizia, tanto che crede subito che la bella Eda sia affogata e non ci siano speranze per lei.

Ma che cosa succederà nelle prossime puntate? possiamo solamente attendere sempre su Canale 5 alle 16,55 a partire da lunedì prossimo.