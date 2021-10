Hai mai trovato del denaro per terra? in realtà dietro questo fortunato evento si nasconde un preciso significato spirituale, ecco cosa vuol dire.

Ai più fortunati è sicuramente capitato di trovare del denaro per terra, chi una piccola monetina o chi invece una bella banconota. Indipendentemente dal valore, questo lieto evento ci svolta la giornata in positivo.

Può capitare mentre ci si reca al lavoro oppure durante una serata tra amici, sicuramente un segno di fortuna, non conta se si è benestanti o no, quando capita di trovare dei soldi per terra siamo felici e grati per quanto appena successo.

Ma sapete che in realtà dietro questo segno del destino si nasconde un significato spirituale ben preciso? Vediamo nel dettaglio cosa vuol dire trovare del denaro per strada.

Hai trovato dei soldi per terra? ecco cosa vuol dire

Ti è mai capitato di trovare dei soldi in giro per strada? sicuramente è un fattore positivo e soprattutto molto fortunato, ma quello che in pochi sanno è che dietro questo gesti c’è un significato spirituale.

Come è ben risaputo, il denaro ha moltissimi valori simbolici, come ad esempio il potere, infatti è un dato oggettivo che più se ne possiede più si è in altro nella scala sociale.

Ma non solo, alcuni pensano che ogni persona trasmetta attraverso il passaggio del denaro la sua energia, basta fare un ragionamento molto semplice: ogni giorno monete e banconote passano continuamente di mano in mano e in molti hanno la convinzione che questa energia si possa trasmettere.

Spiritualmente, trovare del denaro per terra vuol dire essere apprezzati dagli abitanti del regno superiore: spiriti, angeli e persino i nostri cari che non ci sono più comunicano con noi facendoci trovare i soldi.

Vogliono farci sapere che noi siamo estremamente importanti e preziosi per loro, come una sorta di segnale di protezione.

Sempre secondo le antiche credenze, c’è una vera e propria distinzione tra il trovare per terra monetine e banconote: gli spiriti scelgono le prime perché durano più a lungo e poi lucentezza e colore attirano maggiormente.

Ma non solo c’è anche un significato dietro il valore delle stesse monete: quelle con il numero 1 significano unità con il Divino e gli spiriti, quindi trovare la moneta da 1 centesimo è come un consiglio per andare avanti con nuovi piani e idee.

Trovare invece una monete con il numero 10 indica che gli spiriti sono con noi e che soprattutto ci stanno spingendo ad andare avanti con il nostro istinto. Trovare una moneta del genere stimola a portare avanti decisioni già prese.

A voi è mai capitato di trovare del denaro per terra?