Scaldabagno elettrico: Ecco come risparmiare facilmente

Vediamo insieme in che modo possiamo risparmiare una bella somma per quanto riguarda l’utilizzo dello scaldabagno elettrico.

In tantissimi hanno ancora in casa il cosiddetto scaldabagno elettrico, che però ha una grandissima pecca, quella di consumare davvero tanto.

Ma vediamo insieme di capire cosa possiamo fare per risparmiare un po’ di soldi, adesso che diventerà un nostro alleato.

Come sappiamo ovviamente l’inverno è il periodo con il maggiore consumo di gas e luce, ma ricordiamoci che le nostre abitudini di tutti i giorni ci possono aiutare.

Scaldabagno elettrico: come risparmiare

Iniziamo con il dire che possiamo utilizzare lo scaldabagno per la doccia sia la mattina che la sera se scegliamo un tariffa bioraria.

Ovviamente se fate la doccia è meglio del bagno per diminuire i consumi mensili, e cerca di utilizzare meno acqua mettendo dei soffioni a basso flusso o degli aeratori del rubinetto.

Quando non lo utilizzi spengi lo scaldabagno elettrico, anche perchè una piccola percentuale di calore fuoriesce sempre quando è acceso.

E’ poi importantissimo scegliere uno scaldabagno con la giusta portata in base alle persone che ci sono in casa.

Se puoi posizionalo in un luogo riparato, in modo tale che non ci siano particolari dispersioni di ogni genere.

Sostituisci il boiler con una nuovo, in questo modo avrai una efficenza sicuramente migliore.

Pulisci spesso lo scaldabagno dai vari sedimenti che si accumulano nel tempo e possono creare problemi al giusto funzionamento.

Abbassa anche un po’ il termostato dello scaldabagno, puoi riuscire a risparmiare anche dal 3 al 5% in bolletta.

Per quanto riguarda i consumi dello stesso scaldabagno sono riportati sulla sua etichetta quando lo hai acquistato, ricordati di scegliere bene il modello migliore per la tua casa e per le persone che ci vivono.

Mettendo quindi in pratica tutti questi semplici e veloci trucchi puoi davvero risparmiare una grande cifra sulla bolletta e sul budget familiare mensile.