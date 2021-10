Quali sono i 5 segni zodiacali più difficili da far innamorare? Scopriamolo insieme.

L’amore è un’esperienza che varia da persona a persona. Alcune persone si innamorano subito, tramite il cosiddetto “colpo di fulmine”. Altri hanno bisogno di tempo per far ardere il fuoco dell’amore nel loro petto. Può questa differenza da persona a persona essere l’effetto dell’influenza dei segni zodiacali? Cioè, è possibile che alcuni segni zodiacali siano più portati ad innamorarsi rapidamente rispetto ad altri che hanno bisogno di tempo, a seconda del giorno e del mese di nascita di una persona. Dunque, quali sono i segni dello zodiaco che hanno più difficoltà nell’aprire il loro cuore ad una persona, e quindi ad innamorarsi di essa?

Andiamo a scoprirlo.

Il segno del Sagittario è un segno molto difficile da conquistare e da far innamorare, sicuramente uno dei più ardui all’interno dello zodiaco. Le persone del segno del Sagittario, seppur all’apparenza siano generalmente portate alla socialità, hanno un mondo interiore foltissimo, nel quale è arduo farsi spazio. I ragazzi, specialmente, sono dei veri e propri rubacuori, a causa della loro propensione verso la socialità. Per questa stessa propensione è complicato far aprire il cuore a un Sagittario. D’altro canto, la donna Sagittario ama divertirsi e ama le avventure, per questo è molto complicato farla innamorare.

Anche l’Ariete è un segno molto complicato da far innamorare. I ragazzi del segno dell’Ariete sono sempre alla ricerca di esperienze entusiasmanti. Per questo, la loro priorità sta nel divertirsi anziché innamorarsi. Vale lo stesso per le ragazze del segno dell’Ariete, seppur siano delle rubacuori a causa della loro spensieratezza e dell’allegria contagiosa che sprigionano.

All’interno di questa speciale classifica, trova posto anche la Vergine. I ragazzi e le ragazze del segno della Vergine, seppur alla ricerca di forti emozioni amorose, hanno molta difficoltà nell’aprire il loro cuore per una storia d’amore. Questo a causa della loro natura estremamente indipendente, che porta i nati sotto il segno della Vergine a stare spesso da soli.

I nati sotto il segno dello Scorpione, a causa della loro mancanza di maturità (o forse intrinseca giovinezza) non sono sempre pronti ad affrontare con serietà e stabilità una relazione longeva. Le ragazze nate sotto il segno dello Scorpione, in particolare, sono molto lunatiche, e i loro continui cambi di umore metteranno a dura prova chiunque voglia intavolare una relazione duratura con loro.

Infine, l’ultimo segno che fa parte di questa speciale lista è l’Acquario. I nati e le nate sotto il segno dell’acquario, infatti, amano la libertà e hanno poca voglia di metterla in secondo piano. Amanti della loro indipendenza, hanno anche paura di aprirsi con un’altra persona. Prima che un Acquario si fidi di voi dovrà dunque passare moltissimo tempo!