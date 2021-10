Carolina Stramare ancora esplosiva, col top dell’ex-Miss Italia che non contiene davvero nulla; la giornalista sportiva da impazzire.

Carolina fa sul serio, ed è pronta a rubare il trono a Diletta Leotta. A due anni dalla vittoria di Miss Italia, la Stramare è in piena rampa di lancio e sta ammaliando tutti con la sua sensazionale bellezza.

Classe ’99, dotata di un corpo statuario di 179 cm e di curve da capogiro, Carolina è una modella nel pieno della sua carriera, ma non solo; coi suoi occhi chiari e la sua competenza e passione, è diventata sia testimonial che presentatrice di Helbiz, regina indiscussa della Serie B di Calcio.

Diversi stadi della nostra serie cadetta hanno ospitato la bellezza della genovese, che non smette però di mostrarsi anche sui social più esplosiva che mai; il nuovo scatto lo dimostra.

Carolina Stramare, le forme esplodono dal top: l’ex-Miss Italia infiamma

In molti si stanno ancora disperando per aver perso la partecipazione della 22enne a L’Isola dei Famosi, reality a cui doveva prendere parte ma da cui si è ritirata prima dell’inizio.

Chissà se ci sarà tempo ancora per vederla come naufraga, ma intanto Carolina mostra la sua prosperosa sensualità sul suo profilo Instagram, che giorno dopo giorno vede aumentare il numero di follower.

I suoi 300 mila fan sono stati deliziati questa volta con una foto che ritrae la Stramare in tenuta elegante in un noto hotel romano; i capelli lunghi e mori incorniciano il viso angelico di Carolina, in cui spiccano i due occhi chiarissimi.

In primo piano nella foto c’è però il generoso décollété della presentatrice sportiva, contenuto a stento dal top attillato indossato e che sembra poter esplodere da un momento all’altro.

A completare l’outfit, dei pantaloni eleganti neri, per una Carolina che senza makeup e senza filtri (come sottolinea nella didascalia) infiamma l’atmosfera del web.

Recentemente, oltre che su Helbiz, abbiamo visto la Stramare anche impegnata su Canale 5 con Scherzi a parte, nelle vesti di co-conduttrice; Carolina si è alternata come aiutante di Papi per gli scherzi a tanti altri volti noti, come quelli di Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia.

Siamo sicuri che Scherzi a parte sia solo l’inizio per la Stramare, pronta a prendersi la scena; la carriera come giornalista sportiva è più florida che mai e tutto fa pensare che presto, Carolina, sarà protagonista anche in altri palcoscenici.