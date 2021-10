Ecco la data del matrimonio di Federica Panicucci. Finalmente ci saranno le nozze tra la presentatrice e il Marco Bacini

Finalmente arriva la data delle nozze per Federica Panicucci. La presentatrice ha spiegato in un’intervista che il giorno del matrimonio tanto atteso si sta avvicinando e che il giorno del fatidico “Sì!” sta per arrivare. La conduttrice di Mattino Cinque è dunque pronta a legarsi con il suo futuro marito.

Il futuro marito di Federica Panicucci sarà infatti Marco Bacini, la cui storia d’amore va avanti da molto tempo. Se fino a poche settimane fa, però, non si conosceva il giorno in cui si sarebbe celebrato il loro matrimonio, ora è stata svelata la data, e a farlo è stata la stessa Federica.

Federica Panicucci e Marco Bacini sposi, ecco quando ci saranno le nozze

Dopo un periodo di incertezza, ecco finalmente quando ci saranno le nozze tra Federica Panicucci e Marco Bacini. A rivelarlo è la stessa Federica che, in un’intervista a Verissimo, di Silvia Toffanin, ha parlato dei suoi progetti futuri, tra cui il più importante: il matrimonio con Marco.

Le nozze, infatti, erano programmate per il 2020, ma la pandemia ha messo i bastoni tra le ruote della coppia che, quindi, sono stati costretti a rimandare la celebrazione. I due sono fidanzati, infatti, da molto tempo e già due anni fa avevano programmato di sposarsi.

Ora è la Panicucci a dare una data: il 2022. La conduttrice ha spiegato a Verissimo che intendono convolare a nozze l’anno prossimo: “Se dovesse essere, ci piacerebbe che sia nel 2022 o che capiti in un giorno che casa di 22”.

La coppia è evidentemente affezionata al numero 22, ed è proprio per questo che intendo aspettare l’anno venturo prima di pronunciarsi marito e moglie. Una data ipotetica, ma molto suggestiva, sarebbe quella del 22 novembre 2022, proprio il giorno in cui Marco Bacini compirà 47 anni.

Oltre alla data, ci sono anche le prime location in cui si potrebbe svolgere la celebrazione e la festa di matrimonio. Tra i posti più gettonati c’è Fasano di Savelletri, in Puglia, mentre altri parlano di Forte dei Marmi. Per ora non ci sono notizie ufficiali, e la sensazione è che i due stiano ancora prendendo numerose decisioni. Non ci resta quindi che attendere e augurare alla coppia tanti auguri.