Brutte notizie per Alfonso Signorini, che in questi ultimi anni si è preso la scena in tv grazie alla conduzione del Grande Fratello Vip: un dramma.

Alfonso Signorini ha letteralmente dato una svolta alla sua carriera grazie al Grande Fratello Vip;dopo aver fatto il suo esordio in tv quasi vent’anni fa, ospite di Chiambretti su Rai 2 al Chiambretti c’è, ha successivamente fatto parte di diversi reality, tra cui L’Isola dei Famosi e proprio il Grande Fratello Vip, come opinionista.

La sua presenza fissa negli studi è stata alternata a conduzioni e anche progetti teatrali e non, lontani dal piccolo schermo; un artista a tutto tondo Signorini, che però ora grazie al GF Vip in tv ha tutto un altro peso.

Recentemente però, è arrivata una notizia improvvisa e inaspettata che non può di certo farlo felice, anzi: per lui è un vero dramma. Cosa è successo al conduttore milanese?

Alfonso Signorini, dramma per lui: la notizia terribile che nessuno si aspetta

Sia con le edizioni ‘normali’ che con quelle Vip, il Grande Fratello ha abituato Mediaset con ascolti importanti, capaci di spostare l’equilibrio televisivo; il reality, col suo particolare format, ha sempre incuriosito e appassionato tantissimi spettatori.

Stando agli ultimi dati però, il programma attualmente di Signorini sembra stia perdendo appeal verso il pubblico, nonostante questa sesta edizione vanti nel suo cast ‘vipponi’ di una certa notorietà.

Nella serata del 18 ottobre, come riportato, il GF Vip avrebbe registrato una media di 2.967.000 spettatori, che in percentuale risultano pari al 19% di share; numeri che non bastano a Canale 5 per battere la concorrenza di Rai 1, che nella stessa serata ha mandato in onda il classico appuntamento con la fiction I bastardi di Pizzofalcone – Sangue.

La serie Rai ha totalizzato 4.450.000 spettatori, corrispondenti al 21,1%; ai numeri, Rai 1 ha battuto Canale 5, in una serata piena di concorrenza che ha visto anche andare in onda su Italia 1 il film Colombiana (1.298.000 spettatori, per un 6% di share), su Rete 4 Quarta Repubblica (840.000 spettatori, 4,9% di share) e su Rai 3, Presa diretta-Il sassolino nella scarpa (1.295.000 spettatori, share del 5,7%).

Forte concorrenza anche da TV8, che ha trasmesso Venom (proprio mentre il sequel è appena uscito nelle sale) seguito da 512.000 spettatori, con uno share del 2,3%.

Il lunedì sera si conferma quindi ancora una volta a forti tinte Rai, col programma di Signorini che deve nuovamente arrendersi alla concorrenza della fiction con Alessandro Gassmann.

Le sconfitte cominciano a preoccupare Mediaset, così come il conduttore del GF Vip; riuscirà a far rialzare il programma, aiutato magari anche dalle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?