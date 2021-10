Melissa Satta da capogiro, indossa solamente una parte dell’intimo: il nuovo scatto mozzafiato della showgirl e conduttrice.

Le bellezza di Melissa non la scopriamo di certo ora. Classe ’86 , la showgirl e conduttrice statunitense ma cresciuta in Italia è nota per il suo incredibile fascino, che ha sfoggiato sin dai tempi di Striscia la Notizia, dove si è fatta notare come velina al fianco di Thais Souza Wiggers e Veridiana Mallmann.

Dopo anni passati lontana dal mondo dello spettacolo, la Satta è tornata in grande stile grazie a Sky e non ha deluso le aspettative del pubblico; a 35 anni, dopo essere diventata mamma, è più bella che mai e le sue curve sono letteralmente da capogiro.

Melissa Satta, addosso solo una parte dell’intimo: cosa si intravede

Grande merito della bellezza della Satta va sicuramente a madre natura, ma per quanto riguarda il suo fisico scolpito le cause vanno invece riscontrare nella vita sportiva della conduttrice, da sempre con una vita attiva.

Hai tempi del liceo infatti, ha praticato diversi sport, fino a diventare una calciatrice nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena. Melissa continua ad allenarsi, mostrando un corpo asciutto e tonico; d’altronde, la conosciamo bene, e dopo aver posato per diversi calendari continua a mostrarsi anche sui social.

Questa volta la conduttrice, impegnata con Sky Sport, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto poco prima di una diretta; il lungo vestito nero della Satta è dotato di diverse trasparenze, che lasciano intravedere come indossi solamente la parte sotto dell’intimo, mentre il suo generoso décollété è stato lasciato libero.

Ad intravedersi grazie al vedo-non vedo del vestito anche le gambe della Satta, slanciata dai suoi 178 cm; una bellezza intramontabile, capace di ammaliare chiunque e pronta nuovamente a prendersi la scena.

Tantissimi i like per la foto postata dalla conduttrice, così come i commenti; Elena barolo vota l’abito 10 ma alla Satta dà 11, mentre Silvia Grilli la etichetta come “divina” con tanto di emoticon della fiamma.

Dopo anni, insomma, ancora tutti pazzi per la Satta, che sembra anche essere single; dopo le storie con Daniele Interrante, Christian Vieri e la più recente e importante con Kevin-Prince Boateng (chiusa definitivamente lo scorso dicembre) Melissa sarebbe di nuovo alla ricerca dell’amore.

Nel frattempo la conduttrice, che ancora coltiva la sua carriera da modella essendo scelta come testimonial per diverse campagne pubblicitarie, ha tutta l’intenzione di andare a minare la leadership di Diletta Leotta tra le conduttrici sportive più amate.

In questa sfida a distanza pronta ad inserirsi (oltre alla collega stessa di DAZN della Leotta, Giorgia Rossi) Carolina Stramare, giovanissima ex-Miss Italia volto di Helbiz e di tutta la Serie B italiana.