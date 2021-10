Carlo Cracco: ecco quanto costa andare a cena da lui

Sapete quanto costa andare a cena da Carlo Cracco? Ecco quanto costano i piatti nel suo ristorante

Carlo Cracco è uno degli chef più famosi del nostro Paese. Gli italiani lo hanno conosciuto grazie alla sua partecipazione al talent show “Masterchef”, dove è riuscito a diventare protagonista di un momento in cui la passione per la cucina da parte degli italiani riesce a coincidere con lo spettacolo televisivo.

Cracco ha quindi acquisito molta notorietà tra il pubblico generalista che, prima di Masterchef, non ne aveva mai sentito parlare. In realtà, Carlo Cracco era già molto conosciuto nel panorama culinario italiano, tanto da essere uno degli chef più apprezzati dagli addetti ai lavori grazie ai suoi numerosi ristoranti. Ma sai quanto costa andare a cena da lui? Scoprilo leggendo questo articolo.

Ecco quanto costa andare a cena in un ristorante di Carlo Cracco

L’Italia, si sa, è un Paese che punta molto sulla qualità e sul sapore della cucina nostrana. Proprio per questo, essere uno chef molto conosciuto dagli addetti ai lavori del nostro Paese è un’impresa non da poco. Carlo Cracco è infatti tra gli chef più conosciuti (e stellati) d’Italia e d’Europa e può vantare numerosi successi raggiunti nel suo lavoro.

La sua partecipazione a Masterchef Italia, con Antonino Cannavacciulo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri ha permesso al pubblico italiano di conoscere ancora più a fondo il famoso chef. Cracco ama nel profondo la cucina e, dopo la sua partecipazione a Masterchef, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno ai suoi ristoranti.

I suoi locali e bistrot sono molto famosi e ambiti in tutto il territorio italiano, ma sai quanto costa mangiare in uno dei ristoranti di Carlo Cracco? Ovviamente, la risposta a questa domanda dipende da quale ristorante si sceglie tra quelli dello chef.

Se prendiamo in considerazione il ristorante “principale” di Carlo Cracco, “Ristorante Cracco” in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, allora parliamo di prezzi abbastanza alti. Per un antipasto, il costo è di circa 20/25€ a piatto, mentre per i primi la cifra è più o meno la stessa, tranne che per i risotti, dove il costo scende a circa 15€.

Il ristorante di Cracco offre anche insalate, per un costo di circa 20 euro, mentre la pizza si aggira sui 16€. Sono disponibili anche i club sandwich, per un costo di circa 25€ a piatto. Prezzi che salgono ancora quando si parla di secondi: una porzione di carne o pesce viene a costare in media 35€.

Se, dopo un delizioso pranzo o una cena gustosa passata in uno dei più famosi ristoranti di Carlo Cracco, volete finire in bellezza, prendere un dolce in “Ristorante Cracco” significa spendere intorno ai 12€. Insomma, per mangiare in un ristorante di Carlo Cracco dovrai spendere dai 150 ai 200€.