Il paradiso delle signore: incredibile, Gloria si dimette!

Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata di oggi per quanto riguarda il tanto amato Paradiso delle signore.

Sono anni che continua ad interessare il pubblico tutte le storie che circolano intorno al noto grande magazzino del Paradiso delle signore.

Ma nel nuovo appuntamento di oggi succederà qualcosa di particolare che nessuno si pensava potesse accadere, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Iniziamo con il dire che il segreto di Tina, che voleva nascondere a tutti i costi, ormai è stato svelato.

Il paradiso: Gloria decide di farlo

Ha infatti confessato a Salvatore che ha un problema alle corde vocali e che il motivo del suo viaggio in Svizzera era proprio per poter trovare una cura.

Ovviamente Tina dirà di essere molto triste per questo problema, e di essere pronta a qualsiasi cosa pur di guarire.

Inizierà quindi una cura sperimentale con la speranza che tutto si risolva nel prima possibile.

Vuole assolutamente partecipare al film che le ha proposto Vittorio perchè non vuole svelare a nessuno il problema che l’affligge da tempo.

Per quanto riguarda invece Stefania, deve ancora abituarsi al fatto che il padre ha al suo fianco un’altra donna, anche se sembra veramente presa da Ezio.

Per la figlia Gemma, invece non è possibile assolutamente dire la stessa cosa, perchè è davvero molto ostile nei confronti di Stefania.

Veronica è assolutamente arrabbiata con la figlia e la obbliga a chiedere scusa a Stefania per il suo comportamento.

Mentre per Gloria è giunto il momento di dire basta alla possibilità di riconquista del suo ex marito.

Decide quindi di tornare si al paradiso, ma con una decisione che lascerà tutti senza parole, ovvero consegnerà le sue dimissioni, ma per il momento non possiamo sapere se sarà un’addio definitivo.

Per quanto riguarda Irene, l’amica di Stefania, accettare di trasferirsi a casa Cattaneo non è la soluzione migliore, e le chiederà di non lasciare la loro abitazione e soprattutto lei.

Marcello, nel mentre inizia il suo primo giorno di lavoro al posto di Parri, e sembra che si trovi molto bene, con grande dispiacere di Adelaide, che attende un suo errore.

Paola, fa un’annuncio incredibile alle Veneri ovvero Flora vestirà la loro divisa, per poter osservare da vicino le cliente ed avere delle idee per la prossima collezione.