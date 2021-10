La registrazione di Amici 21 non è andata tutta in onda: cosa vedremo in questi giorni? Scopriamolo insieme.

Domenica pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del talent più famoso di Italia, Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua 21° edizione.

Ma ieri pomeriggio i fan della trasmissione non hanno visto tutto quello che è successo nella registrazione, avvenuta qualche giorno fa. Infatti, si è dato ampio spazio alla sfida interna dei cantanti, ai quali la produzione aveva affidato alcune cover da preparare in poco tempo.

Infatti, i vocal coach hanno visto negli allievi di canto una scarsa concentrazione e si sono lamentati molto di questo loro atteggiamento: loro prestano molta più attenzione ai loro brani piuttosto che alle cover.

Per questo motivo, Ermal Meta, ospite della puntata, ha fatto una classifica dei cantanti in base al proprio gusto.

Di questa classifica, però, il cantante non ha voluto dare nessun voto a Giacomo, poiché ha reagito molto male all’eliminazione di Matt.

Amici 21: la produzione quale decisione prenderà per i cantanti?

I primi tre che sono gli piaciuti di più sono Rea, Alex e Nicol, mentre gli ultimi tre sono Tommaso, LDA e Albe. Cosa succederà a loro, ancora non è dato sapere. Sicuramente lo scopriremo nei prossimi giorni.

Quello che non abbiamo visto è che oltre a Matt, ci sarà un’altra allieva che dovrà abbandonare la scuola: sarà Elisabetta, che sarà sfidata da Alessandra Ciccariello.

Tutte le magliette sono state riconfermate. O meglio quasi tutte. L’insegnate di canto, Lorella Cuccarini, non ha confermato ancora la maglia alla sua allieva, Flaza, per il comportamento non idoneo avuto nelle settimane scorse. Infatti, la ragazza è arrivata più volte in ritardo, è entrata nella classe con gli occhiali da sole, non ha voluto fare la lezione di ginnastica.

Il suo stesso atteggiamento lo avuto anche Inder, ma la professoressa Anna Pettinelli, non ha avuto lo stesso atteggiamento della Cuccarini, mandando a casa il proprio allievo.

Anche Rudy Zerbi dovrà decidere come comportarsi con Giacomo, al quale ha sospeso la maglia.

Cosa succederà oggi ad Amici Di Maria De Filippi? L’appuntamento è alle 16.10 circa su Canale 5.