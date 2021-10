Love is in the air: Eda viene imbrogliata da loro due

Vediamo insieme che cosa succede nell’appuntamento che ci aspetta oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Tutti i giorni ci aspetta ormai da mesi un nuovo appuntamento di quasi un’ora per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca che vede al centro tutte le vicende che ruotano attorno allo studio della ArtLife.

Ma vediamo insieme che cosa si aspetta per la giornata di oggi 18 ottobre, che ci lascerà senza parole veramente.

LEGGI ANCHE —> Una vita anticipazioni: Camino è alla disperata ricerca di Ildefonso

Iniziamo con il dire che Eda ovviamente cerca di tirarsi su di morale e di trovare il modo di portare avanti il progetto lavorativo che le ha affidato Serkan, mentre lui si allontana dalla città per lavoro.

Eda viene imbrogliata da loro due

La ragazza dovrà passare tutta la giornata davanti al pc, e fortunatamente riesce a portare a termine il lavoro, salvando tutto.

Eda decide quindi di andare direttamente da Serkan per potergli consegnare la presentazione, con la speranza di poter trascorrere anche un po’ di tempo con lui, lontano dallo studio e da tutto quello che ruota attorno.

Selin e Deniz, però nello stesso momento sono preoccupati perchè sembra che qualcosa in lui stia cambiando e forse sta ricordando la sua relazione o quello che provava per la bella Eda, sua ex promessa sposa.

LEGGI ANCHE —> Eros Ramazzotti: svelato il suo patrimonio, pazzesco!

Per questo motivo decidono di allearsi insieme e di cancellare tutto il lavoro svolto da Eda, con tanta fatica, sperando che questo porti ad un grande litigio con Serkan.

Eda, quando apre il computer si accorge che il file non è più presente e si spaventa, ma contrariamente a quello che ci si aspettava da Serkan, l’uomo torna in città per aiutare la sua collega ed amica.

Ovviamente la giovane è incredula a quello che è successo e pensa che il suo amore, Serkan, stia recuperando piano piano la memoria, e chissà se questa vicinanza per lavoro le permetta di ricordare che si stavano sposando ed erano davvero felici insieme.

Per scoprire come si evolverà la situazione, e se la memoria di Serkan ritorna, possiamo solamente attendere i prossimi episodi in onda sempre su Canale 5 alla stessa ora.