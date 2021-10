Francesca Cipriani: ha cambiato look, eccola adesso

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore per quanto riguarda la nota ed apprezzata Francesca Cipriani, in merito al suo look.

Come sappiamo il suo look è sempre lo stesso, ed anche abbastanza appariscente da tempo, per quanto riguarda la nostra amata Francesca Cipriani.

Ma nelle ultime ore è successo qualcosa di particolare, vediamo meglio insieme che cosa ha cambiato riguardo al suo aspetto.

Lei è una delle protagoniste del programma anche grazie al suo carattere e a tutto quello che combina nella casa più spiata d’Italia.

Francesca cambia look?

Inizialmente sembrava molto tenera, quando sentiva la mancanza del suo fidanzato e spesso era in lacrime per lui.

Ma proprio quando Alessandro è venuto a farle visita al Gf, abbiamo avuto modo di vedere tutto il suo carattere esuberante in azione.

Inizialmente si stava quasi sentendo male, e una volta uscita dalla casa non stava ferma un momento e cercava sempre di evitare il cordone di sicurezza che era stato messo, con due bodyguard.

Non ha nemmeno rispettato i vari freeze che gli aveva comunicato Alfonso Signorini e per questo sua irruenza tutta la casa ne ha subito le conseguenze, con una forte riduzione del budget per la spesa.

Nell’appuntamento successivo, stessa scena, tanto che una parte della porta le è rimasta in mano.

In questo casa ha potuto vedere Alessandro solamente dietro un vetro, ma il coinquilino Giucas Casella ha ricevuto una importante tirata di capelli.

Negli ultimi giorni però per la bella Francesca c’è stato un cambio di look importante, perchè ha lasciato i suoi boccoli fluenti e vaporosi per uno stile più sobrio optando per un liscio extra.

I capelli aveva una riga leggermente di lato che metteva in risalto l’incredibile lunghezza ed il colore, con tanto di luce e riflessi, riuscendo a far risaltare in modo ancora maggiore, se possibile la sua bellezza.

E voi cosa ne pensate di questo cambio di look per quanto riguarda la bella Francesca Cipriani.