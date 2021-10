La sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, ha promosso una raccolta firme per eliminare i partiti neofascisti e il cantautore Guccini è pienamente d’accordo.

Valentina Cuppi, presidente del Pd e sindaco di Marzabotto, provincia di Bologna, ha creato e promosso una raccolta di firma su change.org per favorire lo scioglimento dei partiti e movimenti di ispirazione fascista. Tra i firmatari e sostenitori di questa iniziativa, il cantante e scrittore Francesco Guccini.

Il pensiero del cantautore a riguardo, è stato pubblicato proprio dalla sindaca Cuppi con un post sulla sua pagina ufficiale Facebook. Nel messaggio, riportato qui di seguito, le parole di Guccini esprimono un amaro pensiero per gli eventi accaduti nei giorni scorsi che vede come protagonista il movimento neofascista Forza Nuova e il suo leader Giuliano Castellino: “le immagini che ho visto in Tv da Roma sono di una gravità inaudita. Un assalto violento e premeditato alle Camere del Lavoro, un fatto che riporta alla memoria un periodo infausto della nostra storia. Partiti come Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione e Fiamma Tricolore si collocano evidentemente al di fuori della legge. D’altronde non sono io a dire che la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è vietata. Lo dice la Costituzione. Adesso, però, è arrivato il momento di applicarla.”

