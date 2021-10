Albano Carrisi e il grande dolore datogli dal figlio Yari: il duro affronto del giovane che ha fatto soffrire il cantante.

Non servono parole per descrivere Albano Carrisi, conosciuto da tutti come Al Bano; celebre in tutto il mondo, il cantautore 78enne nel corso della sua carriera ha pubblicato un totale di 59 album, vincendo 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

Protagonista anche nel mondo del cinema e in quello televisivo, Al Bano è senza dubbio uno degli artisti più noti del nostro panorama musicale e la sua storia d’amore con Romina Power ha incantato tutta Italia e non solo.

Dall’amore con Romina sono nati quattro figli: Ylenia (scomparsa nel nulla nel ’94, senza che di lei ci fossero più notizie), Yari, Cristel e Romina jr. Iolanda. Tante sono state le gioie del cantante come padre, ma ci sono stati anche dolori; il duro affronto del figlio Yari lo ha fatto parecchio soffrire.

Albano Carrisi, la sofferenza per il duro affronto del figlio Yari

A causa del divorzio con Romina, i rapporti familiari si sono incrinati e Al Bano, nel corso del tempo, ha visto piano piano deteriorarsi il rapporto col suo unico figlio maschio con Romina, Yari.

Nato nel ’73, Yari Marco ha inizialmente collaborato al fianco del padre, scrivendo insieme a lui i testi di alcune canzoni; ha ereditato dai genitori il grande talento artistico e, nel corso del tempo, ha avuto modo di collaborare con importanti nomi della musica italiana, tra cui anche Jovanotti.

Nonostante questo però, la vera vocazione di Yari era un’altra: dotato di un incredibile spirito d’avventura, Yari ha sempre amato viaggiare alla scoperta di luoghi nascosti e inesplorati. Questo suo ‘istinto’ lo ha portato diversi anni fa a lasciare l’Italia per trasferirsi in India, cambiando drasticamente stile di vita.

E’ proprio questo il preambolo per l’affronto fatto al padre Albano; trasferendosi, Yari ha deciso di rinunciare al cognome del padre, Carrisi, per assumere invece quello di Romina.

La scelta è stata un duro colpo per il cantante, che ha sofferto molto per la decisione del figlio con cui, ormai da diverso tempo, pare non abbia quasi più nessun tipo di rapporto.

Chissà che il riavvicinamento (anche artistico) fra Albano e Romina non possa favorire anche a un riconciliamento fra padre e figlio; di sicuro, è ciò che spera, da mamma, Romina, a prescindere da quale sia il cognome preso da Yari.