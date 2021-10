Vediamo insieme tutte le informazioni che non conosciamo su una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, ovvero Bianca Gascoigne.

A partire da questa sera avremmo modo di vedere una nuova interessantissima e super attesa puntata del programma di ballo condotto da Milly Carlucci, stiamo parlando di Ballando con le stelle.

LEGGI ANCHE —> Biscotto della fortuna: scegline uno e scopri il consiglio per te

Ma tra i vari concorrenti ci sono alcuni personaggi che sono meno famosi al grande pubblico, come Bianca Gascoigne.

Bianca Gascoigne: tutto sulla sua vita

La modella e nota influecer è la figlia del noto giocatore di calcio Paul Gascoigne ed ha 34 anni.

In Inghilterra ha partecipato ha vari programmi, quasi sempre reality, tra i quali anche quello della casa più spiata d’Italia ovvero quella del Grande Fratello.

Per quanto riguarda la sua vita privata è felicemente fidanzata con il noto personal trainer Kris Boyson.

LEGGI ANCHE —> Michelle Hunziker: torna a casa dopo un mese? Cosa è successo

Ma stando alle ultime voci si mormora che ci sia qualche problema all’orizzonte forse proprio legato al fatto che Bianca veniva in Italia per molte settimane.

La loro relazione va avanti da oltre un anno, ed il ragazzo ha 33 anni ed ha un fisico statuario, e dai loro profili social di Instagram, la loro ultima foto insieme risale ben al 28 settembre quindi non sembra andare tutto così male.

Per il momento non possiamo sapere se la loro relazione è terminata oppure no, ma staremo a vedere, diventando un personaggio così famoso grazie a Ballando che cosa succederà nei prossimi giorni.

Una piccola curiosità Paul Gascoigne non è il padre naturale della ragazza perchè sono stati adottati insieme al fratello Mason dopo che ha sposato Sherly Failes, ormai ex moglie.

La ragazza ha anche un fratellasto, ovvero Regan, nato dall’unione di Paul con Sheryl, e voi cosa ne pensate della sua presentazione e del fidanzato che sembra essere ancora al suo fianco?

Eravate a conoscenza che Bianca non era la figlia naturale di Paul Gascoigne e delle informazioni sulla sua vita privata?