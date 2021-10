Massimo Cannoletta, la nuova vita: ecco che fine ha fatto il campione

Dopo il grande successo, Massimo Cannoletta ora ha una nuova vita. Ecco che fine ha fatto il campione de L’eredità

È stato, ed è tutt’ora, il più grande campione nella storia dell’Eredità, quiz televisivo in onda su Rai 2 e condotto da Flavio Insinna. Massimo Cannoletta è entrato nelle case degli italiani e gli ha lasciati tutti di stucco con la sua genialità e incredibile intelligenza.

Cannoletta ha infatti stabilito il record di presenze della puntata, riuscendo ad arrivare in finale numerose volte. Il concorrente del programma ha così acquisito grande notorietà che hanno reso uno dei personaggi più interessanti del momento. Oggi Massimo Cannoletta ha una nuova vita. Ecco che fine ha fatto il campione.

Nuova vita per Massimo Cannoletta: ecco che fine ha fatto il campione

Dopo aver stabilito il record di presenze al programma l’Eredità, riuscendo a partecipare a ben 51 puntate del telequiz, Massimo Cannoletta ha scolpito il suo nome nella storia della trasmissione. Dal 1° novembre 2020, infatti, il divulgatore pugliese ha disputato ben 33 finali, vincendo ben 8 ghigliottine, per un valore di 280mila euro.

Cannoletta ha sempre dichiarato di essere molto preparato e di amare studiare ed informarsi. Lo scrittore e divulgatore culturale di Acquarica, un paesino in provincia di Lecce, ha infatti sfoggiato tutta la sua preparazione, che gli ha permesso di entrare nella storia del programma e vincere numerose puntate.

La sua partecipazione sembrava non poter finire mai, con il campione che era davvero una spanna sopra tutti gli altri concorrenti che si sono alternati in quei mesi. Fino alla decisione, avvenuta il 23 dicembre 2020, di lasciare L’Eredità e ritirarsi dal programma. “Flavio…io devo andare a fare il presepe”, aveva detto un commosso Cannoletta prima di ritornare dalla sua famiglia per Natale.

Ma Massimo non è scomparso dai radar della televisione italiana e, nonostante il ritiro dal programma, ha ricevuto molte offerte per alcuni progetti televisivi. Inoltre, i servizi giornalistici e gli approfondimenti orientati a spiegare il successo del divulgatore pugliese sono stati molteplici.

Oggi Massimo Cannoletta è ospite fisso del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto dalla bravissima Serena Bortone, dove offre il suo contributo e tutto il suo patrimonio culturale. Massimo parla infatti ben 5 lingue e ha girato praticamente tutto il mondo.

Massimo Cannoletta collabora anche con numerose riviste, tra cui il magazine “Gente” dove si occupa dello spazio culturale. Infine, fa parte del cast del programma “Citofonare”, condotto da Paola Perego e Simona Ventura trasmesso su Rai2.