Michele Dentice ha stupito tutti con il suo sfogo sui social che mostra – con tanto di fotografia – il sorprendente cambiamento fisico dopo i duri allenamenti in palestra: ecco come era prima!

Il Cavaliere di “Uomini e Donne” Michele Dentice ha incantato tutte le donne del programma grazie anche ai suoi muscoli di ferro. Ma il suo fisico non è sempre stato in questo modo, anzi: lo ha rivelato lui stesso con una fotografia pubblicata su Instagram qualche tempo fa, nella quale il personal trainer napoletano è irriconoscibile. Il periodo nero che aveva passato lo aveva portato ad apparire in quel modo, e Dentice ne ha parlato apertamente a tutti i suoi followers.

Michele Dentice, 37 anni, con il Trono Over del programma “Uomini e Donne” ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico femminile dell’edizione 2020/2021. Durante il programma, il mental coach e personal trainer napoletano era riuscito a conquistare il cuore di Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli, abbandonando però il dating show di Canale 5 nel gennaio 2021 per motivi personali.

Michele ha un fisico perfetto ma non è il classico fissato con i muscoli senza cervello. Il suo percorso di studi infatti è stato molto lungo.

Dopo essersi diplomato alle scuole superiori, il giovane ha deciso di iscriversi all’Università degli studi di Napoli Parthenope dove ha seguito il corso di Scienze motorie, sport e salute.

Dopo aver concluso il triennio con il massimo dei voti, Dentice si è iscritto al master di psicologia dello sport presso l’Università Unicusano. Anche oggi, all’età di 37 anni, sta continuando a studiare per ottenere anche una laurea specialistica, sempre nel settore dello sport e dell’alimentazione.

Proprio per questo, per lui è stato molto difficile affrontare un periodo buio durante il quale aveva perso la rotta che aveva avuto effetti visibili anche sul suo fisico.

Michele Dentice: la foto di ieri e oggi a confronto

Dentice ne ha voluto parlare apertamente con i followers sui social, pubblicando un confronto tra due fotografie: una scattata nel maggio 2020 e una nell’ottobre dello stesso anno.

Le immagini sono impressionanti, e l’unico segno che permette di riconoscere Michele sono i tatuaggi. Sembra incredibile che proprio lui, conosciuto per il suo fisico impeccabile, nel maggio dell’anno scorso appariva in quel modo.

Lui stesso ne ha parlato, accompagnando alle immagini una lunga didascalia che racconta il suo percorso.

“Con riluttanza posto la foto a sx …datata maggio 2020…post lockdown post fase acuta Covid…“, scrive Michele, specificando che la riluttanza non è per il fisico fuori forma ma per il difficile periodo passato.

Il personal trainer continua il suo racconto spiegando che la sua vita non andava per niente bene e che lui aveva trovato come unica valvola di sfogo il cibo.

Poi la svolta, e dopo 5 mesi Michele ha ripreso in mano la propria vita.

Leggi anche -> Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: notizia triste per loro

“Ho a che fare con persone sovrappeso da 15 anni, la materia la conosco molto bene. Nella stragrande maggioranza dei casi, essere sovrappeso è una scelta, ormai. Può essere una scelta conscia o inconscia, su questo discuto in seconda battuta, ma si parte sempre da fattori sui quali SI PUÒ LAVORARE“, scrive.

Si lotta, e quasi sempre si vince, dice Dentice, ricordando a tutti che è difficile dimagrire, ma non impossibile.

“Preferisci trovare una filosofia di supporto a tutto questo? Puoi, fai bene, non giudico, ti ammiro“, continua, “Ti ammiro se sei davvero felice, ma consapevole che metterai a rischio la tua vita. Ma non confondiamo il possibile con l’impossibile! Perché si può, tutto si può!”

Leggi anche -> Eleonora Pedron: “Ecco perché ho lasciato Max Biaggi”