Arrivano le anticipazioni di The Good Doctor: Lea e Shaun prenderanno finalmente una decisione sul bambino. Ecco cosa faranno

In attesa della prossima puntata di The Good Doctor del 15 ottobre, arrivano le anticipazioni di quello che succederà nel prossimo episodio dell’amatissima serie tv americana. Dopo una lunga pausa, infatti, i telespettatori non aspettano altro che guardare quello che succederà ai protagonisti.

Le anticipazioni di The Good Doctor, infatti, parlano di quella che sarà la decisione definitiva che prenderanno Lea e Shaun riguardo il bambino. Il tema è molto caldo e i fan della serie sono in apnea perché a tenere banco è una decisione fondamentale. Ecco, quindi, cosa succederà nella prossima puntata di The Good Doctor.

The Good Doctor: ecco cosa decideranno Lea e Shaun

Il 15 ottobre torna finalmente The Good Doctor con una puntata intitolata “Un briciolo di follia”. La storia ha raggiunto un punto culmine e fondamentale: Lea Diallo ha annunciato al suo compagno di aspettare un bambino. Una notizia clamorosa che ha sconvolto il suo fidanzato Shaun Murphy.

LEGGI ANCHE –> IMMA TATARANNI 2, LE ANTICIPAZIONI CHE NON TI ASPETTI

Il protagonista è senza parole e il suo silenzio ha scatenato nei fan una domanda univoca: “Cosa decideranno i due riguardo il bambino?” È proprio su questa domanda che ruotano le anticipazioni della puntata del 15 ottobre di The Good Doctor.

Lea e Shaun decideranno infatti di tenere il bambino. Inizialmente la coppia era orientata sull’interruzione della gravidanza, ma quando questa possibilità stava diventando molto concreta, i due hanno deciso di virare e provare a creare una famiglia.

Una decisione che verrà presa all’ultimo minuto, con Lea che, ammettendo di aver inizialmente deciso di abortire, confesserà di aver preso in considerazione tutte le ipotesi fino a convincersi che in realtà lei quel bambino lo vuole.

LEGGI ANCHE –> ROMINA POWER STUPISCE E CONFESSA IL PASSATO “SCANDALOSO”

Altre novità riguardano anche Audrey Lim. Il suo staff si dovrà occupare di un famoso chirurgo che, ricoverato in ospedale, necessiterà delle cure dei medici. Ma la situazione si complicherà quando il chirurgo inizierà ad ostacolare il lavoro dei medici.