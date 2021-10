Berlusconi ha avuto moltissime relazioni nel corso della sua vita, ma vi ricordate la prima moglie in assoluto dell’ex Premier?

Silvio Berlusconi, oltre che per gli scandali politici, è caduto spesso al centro del gossip per le sue turbolente relazioni amorose. Nel corso della sua vita infatti, sono state molte le donne che hanno attirato la sua attenzione, alcune di molti anni più giovani rispetto all’ex Premier: ne è l’esempio calzante la sua attuale compagna Marta Fascina, con la quale il politico porta avanti una relazione dal 2020. Prima di lei, sono state molte le affascinanti dame che hanno conquistato un posto nel cuore dell’ex Segretario di Forza Italia.

Tuttavia, si sa che la prima moglie è sempre quella che rimane realmente nel cuore di ogni uomo. Ebbene, prima della Fascina, prima di Francesca Pascale, prima ancora di Veronica Lario, chi c’era? La prima donna di Silvio Berlusconi è Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, con la quale Berlusconi è rimasto sposato per ben vent’anni.

Ecco chi è Carla Elvira Lucia Dall’Oglio

Carla Elvira e Berlusconi si sono conosciuti nel 1964, la freccia scoccò quasi per caso: i due rimasero colpiti l’uno dall’altra alla fermata di un tram di Milano e destino volle che si incontrarono anche il giorno seguente. Il loro amore fu così immediato e profondo che la coppia decise di sposarsi appena un anno dopo: Carla aveva 24 anni, mentre Berlusconi era appena 28enne.

Dal loro matrimonio nacquero i primogeniti del politico: Piersilvio Berlusconi – oggi amministratore delegato della rete Mediaset, di proprietà del padre – e Marina, la quale non solo è a capo della Mondadori, ma è stata anche catalogata come una delle donne più influenti della passata generazione.

L’ultima apparizione di Elvira risale al lontano 2009, occasione in cui la primogenita della coppia ricevette la Medaglia D’Oro da Letizia Moratti, dopodiché la Dall’Oglio sparì definitamente dalle scene. Carla infatti, non solo è di indole molto riservata, ma ha deciso di stare lontana dai gossip soprattutto in seguito al suo divorzio con Silvio Berlusconi.

Nel 1985 infatti, a ridosso del vent’esimo anniversario di matrimonio, il marito la lasciò perché aveva perso la testa per quella che sarebbe diventata la sua seconda moglie, Veronica Lario. A seguito dello scandalo, la donna si trasferì in Inghilterra per scappare dai terribili pettegolezzi. Inoltre, i figli non erano assolutamente d’accordo sulla separazione dei genitori, ma niente poté di fronte al ‘folle’ amore di Silvio Berlusconi per la Lario. I due infatti, decisero di sposarsi nel 1990.