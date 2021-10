L’attore Enrico Brignano è già stato sposato in passato con Bianca Pazzaglia, purtroppo i due si sono lasciati inaspettatamente, vediamo insieme perché.

Enrico Brignano è sicuramente uno degli attori comici più apprezzati del piccolo schermo. L’uomo, da sempre, è una persona molto riservata, infatti parla poco della sua vita privata ma sappiamo con certezza che in passato è già stato sposato.

L’attore oggi ha una nuova compagna da ormai diversi anni, stiamo parlando di Flora Canto, nota showgirl nel mondo dello spettacolo, in molti si ricorderanno di lei come tronista di Uomini e Donne. Oggi lei e Brignano hanno due bellissimi figli e sono molto innamorati.

In pochi sanno che l’attore prima di fidanzarsi con Flora è stato sposato con Bianca Pazzaglia. Ma sapete perché si sono lasciati? scopriamolo insieme.

Enrico Brignano: ecco chi è la sua ex moglie Bianca

Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia sono stati sposati dal 2008 al 2013, inizialmente entrambi avevano programmato un bellissimo futuro insieme pieno di obbiettivi di vita. Purtroppo ad un certo punto qualcosa tra loro si è rotto, il sentimento è andato scemando nel tempo e i due hanno deciso di lasciarsi.

Brignano si è consolato in fretta, infatti dopo poco tempo si è fidanzato con Flora Canto e nel 2017 ha avuto la sua prima figlia Martina e il secondogenito nel 2021.

L’attore durante il Maurizio Costanzo Show aveva rivelato i motivi per cui la storia d’amore con Bianca Pazzaglia fosse finita. Le sue parole sono state “Tra me e lei le cose non sono andate bene. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”.

Da queste parole possiamo confermare che tra i due le cose non andavano più bene e che la scintilla si era sicuramente spenta.

Oggi entrambi si sono rifatti una vita e hanno raggiunto la serenità. Voi cosa ne pensate?