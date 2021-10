Ecco come curare facilmente la tosse del neonato. Vi mostriamo come curarla con alcuni rimedi della fanno che saranno sicuramente efficaci

Con l’arrivo dell’autunno e del freddo aumentano i rischi per la salute del tuo bambino. I colpi di freddo e le temperature più basse possono provocare infatti un po’ di tosse per il neonato che, a volte, può destare preoccupazione.

In realtà si tratta di un sintomo molto comune nel bambino, che può risultare essere cronica o semplicemente un malessere passeggero. Nel primo caso, tuttavia, la tosse può durare anche alcune settimane e in questo caso può essere utile intervenire.

Tosse del neonato: ecco come curarla

La tosse, per quanto possa sembrare una patologia da evitare assolutamente, in realtà è un meccanismo molto utile. Il nostro organismo, infatti, utilizza la tosse per espellere sostanze e microbi presenti nel nostro corpo.

Nella stragrande maggioranza dei casi, il maggiore indiziato come causa della tosse del nostro neonato è un’infezione virale. Questa colpisce l’apparato respiratorio del bambino e provoca infiammazioni della gola e dei bronchi.

Il luogo preferito dove avvengono queste infezioni sono, ovviamente, dove si registra la maggior concentrazione di persone. Non è un caso, quindi, che l’aumento dei casi di tosse si registrano soprattutto quando i bimbi iniziano a frequentare l’asilo.

Ma come intervenire in maniera naturale e utilizzando i classici “rimedi della nonna?”. Vi mostriamo quali sono i rimedi più efficaci e naturali da utilizzare quando il vostro bimbo ha una tosse non cronica, ricordandovi che, in qualsiasi caso, è utile contattare il pediatra del bambino.

Tra i rimedi più utilizzati ci sono sicuramente il miele e il latte caldo. Questi alimenti aiutano sicuramente a sciogliere l’eventuale catarro presente e aiutano ad alleviare la tosse nel bimbo. Non tutti i bambini, però, possono bere il latte a causa di allergie e intolleranze.

Se la tosse è grassa, una delle soluzioni per sciogliere il catarro può essere l’utilizzo di impacchi caldi. Il rovescio della medaglia può essere il fatto che per applicarli servono tempi lunghi per la sua preparazione e, a volte, il calore può essere irritante per il neonato.

Una delle soluzioni più efficaci può essere l’utilizzo di aloe vera. Il suo effetto emolliente e lenitivo può essere efficace sulle mucose orofaringee irritate, oltre ad essere molto efficace per le vie respiratorio.