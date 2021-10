Ignazio Moser: ha perso molto peso, foto impressionante

Vediamo insieme una fotografia incredibile dove Ignazio Moser si mostra dopo aver perso molto peso, ed è praticamente irriconoscibile.

Come sappiamo ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei famosi che ci ha permesso di conoscerlo meglio, stiamo parlando proprio di Ignazio Moser.

Ma negli ultimi giorni ha deciso di mostrarsi al pubblico di Instagram, dichiarando che una problema ed ha mostrato la notevole perdita di peso.

LEGGI ANCHE —> Kate Middleton sta male? Soffre di questa malattia

In precedenza il noto ex ciclista aveva detto di prendersi una pausa dal mondo dei social proprio per avere un po’ di tempo per se, in questo momento particolare che sta attraversando.

Ignazio Moser: cosa succede?

Il motivo del suo malessere, Ignazio ancora non lo conosce, ma ha ipotizzato che potrebbe trattarsi di un periodo di grande stress, e per questo motivo ha detto anche ai suoi follower che è importante stare bene mentalmente.

In queste ultimissime ore, Ignazio ha deciso di mostrarsi al pubblico, dove appare notevolmente dimagrito, ed ha scritto le seguenti parole:

“Meno 10 chili, quasi forma Isola”

LEGGI ANCHE —> Beautiful: Liam ed il gesto nei confronti di Steffy spiazza tutti

Ovviamente la differenza con solamente una fotografa di qualche mese prima è davvero evidente.

Ignazio ha proseguito dicendo che dobbiamo imparare a mettere al primo posto noi stessi e poi gli altri, principalmente per il nostro bene, fisico e mentale.

Dopo lo stop per alcuni giorni dal mondo social, pausa che si era preso per prendersi cura di se e capire che cosa c’è che non va, ed i motivi di questo malessere che ha, quando è tornato ha dichiarato che la pausa gli ha fatto davvero bene.

Per il momento possiamo solamente attendere maggiori informazioni da Ignazio per quanto riguarda la sua salute, e speriamo che non si nulla di grave e che si possa risolvere in breve tempo e nel migliore dei modi.

Ovviamente auguriamo al bel ex ciclista di ritrovare anche i tantissimi chili che ha perso in questo periodo per tornare alla forma fisica che aveva in precedenza.