Pippo Franco denunciato: aveva un green pass falso!

Vediamo meglio insieme la notizia che sta arrivando nelle ultime ore per quanto riguarda Pippo Franco che è stata denunciato.

Tutti noi lo conosciamo come un grandissimo comico e barzellettiere, stiamo parlando di Pippo Franco.

LEGGI ANCHE —> Jane Alexander: la confessione shock “Bevevo 12 ore al giorno…”

Ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che sta lasciando tutti un po’ perplessi perchè è stato denunciato, per un motivo anche molto particolare.

Pippo Franco denunciato

Iniziamo con il dire che Pippo Franco si è anche candidato alle ultime elezioni per quanto riguarda il Centrodestra con Enrico Michetti.

Il nome di Pippo sembra essere stato denunciato dai Carabinieri del Nas, ed il suo nome sembra finito sul registro degli indagati della procura di Roma.

LEGGI ANCHE —> Gabriel Garko: tutto sulle sorelle bellissime che nessuno conosce

Il suddetto dentista lavora per quanto riguarda la Asl di Roma 2, che era stato perquisito nei giorni scorsi.

Pippo Franco aveva pubblicato una fotografia quando si trovava all’interno dello studio ma senza aver ottenuto la certificazione vaccinale.

E’ possibile che in questo momento il noto comico potrebbe essere ascoltato dai magistrati di Roma.

Le parole per quanto riguarda l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, sono state le seguenti:

“Pippo Franco? Se venissero confermate le notizie relative a presunti Green pass falsi sarebbe gravissime. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda”

Per il momento non possiamo sapere come procederà la situazione e quali conseguenze ci saranno, dovremmo attendere i prossimi giorni.

Se ci saranno eventuali comunicazioni da parte del noto comico sarà nostra premura comunicarle in tempo reale.