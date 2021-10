Nuovi retroscena sulla storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula. C’è un nuovo capitolo che non conoscete. Ecco cos’è successo

Alcuni episodi del matrimonio della coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono ancora stati resi noti. La relazione tra i due ha ancora parecchi elementi non detti e l’ex dama ha deciso di parlarne in un’intervista.

In tanti non hanno ancora capito bene cosa sta succedendo tra Sossio e Ursula, dopo che improvvisamente è arrivato l’inatteso annuncio della rottura tra i due. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne e la ex dama pare infatti che si siano lasciati.

Sossio e Ursula, cosa è successo

La travagliata vicenda che vede protagonisti Sossio Aruta e Ursula Bennardo ha un uno capitolo. I due si sono improvvisamente lasciati tra l’incredulità dei fan che non si aspettavano una scelta del genere. Ora è intervenuta l’ex dama per dire le cose come stanno.

LEGGI ANCHE –> TOTTI E ILARY BLASI SONO DAVVERO IN CRISI? SPUNTA LA VERITÀ

Intervistata dalla redazione del Magazine del programma di Maria De Filippi, la Bennardo ha parlato di una situazione molto travagliata, parlando di come i due stiano attraversando un periodo molto complesso, anche per la loro figlia, Bianca.

I due continuano a restare uniti proprio per stare vicino alla piccola, nonostante la conferma della loro rottura. Gli stessi autori della redazione del magazine hanno voluto spezzare una lancia a favore di Ursula e Sossio dicendo che “sono stati una coppia unita”.

Sossio, quindi, è tornato a casa ma i due restano comunque ex compagni. La coppia sta attraversando momenti difficili legati alla vita quotidiana. Sossio ha parlato sui social del suo ritorno a casa per riconquistarla e farsi perdonare “per la cavolata che ho fatto”, ha detto.

Non è la prima volta che i due si lasciano e ritornano insieme, ma questa volta sembra esserci davvero una rottura definitiva. L’ultima lite ha scatenato la rabbia di Ursula che ha cacciato di casa Sossio riferendo di sentirsi “cupa e triste”, mettendo in serio dubbio la possibilità del matrimonio.

LEGGI ANCHE –> FABRIZIO CORONA E NINA MORIC SONO TORNATI INSIEME? ECCO LA VERITÀ

A questo punto è tutto nelle mani di Sossio, con Ursula che pare intenzionata a chiudere definitivamente il rapporto e cambiare vita. Vedremo, quindi, se l’ex calciatore del Cervia riuscirà a convincere la sua ex compagna e se tra i due tornerà l’amore.