Il noto figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo, Francesco, è stato ospitato nella trasmissione di Rai 1, Oggi è un altro giorno. Durante l’intervista ha fatto una rivelazione su sua figlia Alice, di cui nessuno era a conoscenza. Vediamo insieme le sue parole.

Francesco Venditti è figlio di due volti noti del mondo dello spettacolo, ovvero del grande Antonello Venditti e di Simona Izzo.

Negli scorsi giorni, Francesco, è stato ospite del programma di Rai1 condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, l’attore si è messo completamente a nudo e ha rivelato alcune questioni sulla sua vita privata di cui nessuno era a conoscenza.

Nel particolare il figlio di Venditti ha parlato del rapporto con sua figlia Alice e proprio nei confronti della giovane ragazza si è lasciato andare ad una confessione.

Francesco è spostato da diversi anni con Alexandria La Capria, attrice e sceneggiatrice italiana da cui ha avuto quattro bellissimi figli: Il primogenito si chiama Tommaso ed ha 19 anni, poi c’è Alice di 21, Leonardo di 4 e Mia di 9 anni.

Insomma sono proprio una bella famiglia, ma l’attore ha voluto rivelare alcune questioni private proprio sulla figlia Alice, con cui ha un bellissimo rapporto.

Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Francesco Venditti fa una confessione su sua figlia Alice

Francesco Venditti durante la trasmissione di Rai 1 si è lasciato andare confessando alcune questioni sulla sua vita privata, nel particolare ha parlato del bellissimo rapporto che ha con sua figlia Alice.

Ma non solo, l’attore ha rivelato che la giovane ragazza da poco si è lasciata andare ad una confessione con i suoi genitori rivelando di essere innamorata di una ragazza.

Venditti ha spiegato ai microfoni di Oggi “Lei era fidanzata con un ragazzo da 4 anni e io e Cristina avevamo capito che si stava innamorando di una sua amica.”

Ma non solo ha anche aggiunto “Dopo qualche mese lei ci ha detto quello che provava, ma per noi non è stata affatto una sorpresa e oggi Serena, la sua compagna, è parte della nostra famiglia. Credo che ormai l’amore sia amore.”

Voi cosa ne pensate?