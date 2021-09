L’abbiamo conosciuta durante l’edizione di Temptation Island del 2015. Oggi, la giovane protagonista ha annunciato la lieta novella.

Fu la protagonista assoluta dell’edizione del 2015: Georgette Polizzi, all’inizio del suo percorso nel programma, si guadagnò l’antipatia di tutti i telespettatori da casa per il suo comportamento nei confronti del fidanzato Davide. Nel corso delle puntate infatti, assistemmo ad un avvicinamento sempre più intimo tra Georgette e il tentatore Claudio D’Angelo.

Tutti pensavano che la coppia uscisse separata dal programma, eppure – contro l’opinione e le critiche di tutti – i due riuscirono a recuperare il loro rapporto ed ora sono più uniti che mai. Hanno affrontato moltissimi momenti difficili e Georgette ha deciso di lasciarsi completamente alle spalle la sua esperienza a Temptation Island.

Stessa cosa fece Claudio D’Angelo, il quale – dopo essersi messo l’anima in pace – intraprese un nuovo percorso negli studi di Uomini e Donne. All’epoca il tronista scelse l’appena vent’enne Ginevra Pisani, con il quale l’imprenditore rimase fidanzato per circa due anni.

Tornando a Georgette, da poco l’influencer e stilista ha comunicato una bellissima notizia ai suoi fan!

Georgette in dolce attesa!

Georgette Polizzi, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, non ha avuto assolutamente una vita facile: qualche anno fa le venne diagnosticata la sclerosi multipla e i medici avevano assicurato che non sarebbe più riuscita a camminare. Per mesi, l’influencer condivise sui social il momenti duri post-diagnosi: spesso Georgette si mostrava stremata, sulla sedia a rotelle, ma sempre con lo spirito di una vera lottatrice.

Alla fine, dopo un duro ed intenso lavoro, la stilista riuscì a riprendere in mano la sua vita e ad oggi, nonostante la malattia persista, la Polizzi è riuscita a riacquistare un minimo di normalità. Pensava inoltre, di aver perso la possibilità di diventare madre a causa della malattia, eppure il fato aveva in servo un altro destino per lei…

Ebbene si! Georgette e Davide hanno annunciato che diventeranno presto genitori. Sembrava che la malattia potesse toglierle tutto ed invece non è riuscita ad abbatterla in nessun campo. Oggi l’ex partecipante di Temptation Island è felice e serena, è prossima a diventare mamma ed è più forte e determinata di prima.

Sarà una femminuccia a volare tra le sue braccia tra qualche mese e tutti noi non vediamo l’ora di vedere le bellissime immagini della bebè.