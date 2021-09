Gli indirizzi e-mail vengono spesso presi d’assalto da diversi messaggi spam, ovvero indesiderati; come eliminarli in facili passaggi.

Col mondo sempre più digitalizzato (specie dopo l’inizio l’emergenza COVID-19, ormai tutti usiamo quotidianamente le e-mail per comunicare sia per lavoro ma anche per questioni meramente burocratiche.

Ecco perché diventa fondamentale avere una casella di posta “pulita”, libera da messaggi indesiderati di pubblicità e via dicendo; lo spam è piuttosto fastidioso e consiste in e-mail non richieste, spesso anche vere e proprie truffe. Scopriamo insieme i passaggi per eliminare questo tipo di messaggi dalla posta.

Come eliminare lo spam: i passaggi

Per prima cosa, un alleato per la lotta allo spam può essere un buon filtro antispam, che segnala prontamente gli indirizzi e-mail che inviano i messaggi indesiderati; in qualche modo, magari per qualche richiesta di informazioni online su offerte e tariffe di determinati prodotti, questi indirizzi sono entrati in possesso del tuo contatto e-mail.

Tra i programmi utili a tenere sotto controllo la propria newsletter e dunque i messaggi che arrivano sulla vostra casella di posta segnaliamo Unroll.me, che aiuta a scoprire da quali indirizzi abbiamo accettato (anche ovviamente in maniera involontaria e inconsapevole) di ricevere messaggi, in modo tale da potersi disiscrivere.

Usando Gmail, basterà semplicemente recarsi nelle impostazioni e selezionare Filtri e indirizzi bloccati, creando un filtro per l’indirizzo dal quale non si vogliono più ricevere e-mail. Una volta fatto, non si riceveranno più messaggi da quel determinato indirizzo e quelli già ricevuti possono essere cancellati manualmente.

Qualora si volesse successivamente togliere questo filtro, basterà ancora una volta recarsi su Filtri e indirizzi bloccati e compilare il form per la creazione di un nuovo filtro, che questa volta permetterà (seguendo le indicazioni) di visualizzare ogni messaggio ricevuto nella cartella di posta principale, lasciando all’utente la scelta di selezione delle varie e-mail.