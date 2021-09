Salvare un matrimonio in crisi o perseverare in una relazione extraconiugale? Ecco le alternative che si troverà davanti Silvia nei prossimi episodi.

Si preannunciano puntate ricche di colpi di scena quelle della soap italiana “Un posto al sole”, ad oggi la più longeva della tv nazionale. Questa, infatti, è nata ben 25 anni fa a Napoli ed è andata in onda tutte le sere sui Rai 3, eccetto le sole due settimane di pausa estiva.

Il successo della trasmissione, seguita ogni sera da circa 3 milioni di spettatori, è dovuto non solo alle storie intriganti che caratterizzano i vari personaggi, ma anche all’ attenzione con cui vengono affrontati le tematiche e i momenti di vita quotidiana.

La soap racconta delle situazioni che ruotano attorno alle famiglie che vivono a Palazzo Palladini sito a Napoli, di cui è proprietario il conte Giacomo il cuore muore lasciando una delle proprietà più importanti alla figlia nata dalla relazione con la domestica. Da lì parte tutta la rete di vicende che hanno appassionato il pubblico di casa.

Anticipazioni 20-24 Settembre: Silvia viene messa alle strette.

Il marito di Silvia, Michele, è troppo preso dalla pubblicazione del suo libro per accorgersi che la moglie si è ben vestita per sgattaiolare dall’ amante, Giancarlo. Una volta raggiunto i due vivono attimi di grande passione, ma a quando lei se ne stà per andare lui la ferma, scuro in volto.

Giancarlo, infatti, è stufo di fare l’ amante e chiede a Silvia se avesse messo le cose in chiaro con il marito. Lei tergiversa e risponde di non aver avuto l’ occasione. Quando lei rientra a casa Michele le racconta le ultime buone novità sul libro, ma lei sembra non dargli troppa attenzione.

E’ a quel punto che lui capisce che c’ è qualcosa che non va. Gli spoiler circa le prossime puntate raccontano che Michele, dopo il successo del libro dedicherà più attenzioni alla moglie provando a recuperare il rapporto con lei.

Proprio Silvia deciderà di dare una seconda opportunità al suo matrimonio mettendo da parte Giancarlo, il quale, però non è intenzionato ad arrendersi.