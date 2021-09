Un Posto al Sole, che fine ha fatto Rita moglie morta di Raffaele? Eccola oggi

Vi ricordate di Rita, moglie di Raffaele in ‘Un Posto al Sole’? L’attrice che la interpretava sembra sparita dagli schermi: ecco che cosa fa oggi.

Il suo nome è Adele Pandolfi e si è fatta conoscere al grande pubblico da quando ha iniziato ad interpretare Rita Giordano, moglie di Raffaele Giordano, entrambi grandi personalità di ‘Un Posto al Sole”. Il suo personaggio, però, nella soap muore alla fine del 2000, e da lì di Adele si sono avute poche notizie. Scopriamo insieme oggi che cosa fa l’attrice e come è diventata.

Sicuramente il suo personaggio è stato uno dei più amati della famosa telenovela tutta all’italiana di Rai 3. Sin dalle prime puntate della serie, Rita era presente e questo ha permesso ai telespettatori di affezionarsi e seguirla con passione nelle sue avventure puntata dopo puntata.

Rita era un personaggio raro: diversamente da molti altri, di cui era circondata, la moglie di Raffaele Giordano aveva una dolcezza, un’allegria ed una simpatia unici. In mezzo a tanti personaggi vendicativi, scontrosi ed irritabili il suo amore incondizionato, soprattutto quello per la famiglia, l’ha fatta amare sin da subito dal pubblico.

Proprio per questo è stato uno shock per tutti gli appassionati della serie quando è avvenuto l’incidente che ha portato il personaggio alla morte nella puntata del 27 novembre 2000. Ad uccidere Rita è stato un colpo di pistola che l’ha raggiunta quando la donna si trovava nel parcheggio di un supermercato.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una svolta del genere a quel punto della narrazione, ma era proprio ciò che voleva ottenere lo sceneggiatore Wayne Doyle, che con la morte della signora Giordano ha voluto dare una nuova direzione per poter andare avanti con la storia. E così Adele Pandolfi ha lasciato il personaggio di Rita, dopo ben 926 puntate di ‘Un Posto al Sole’. Ma oggi, che cosa fa l’attrice?

Rita Giordano di ‘Un Posto al Sole’, che cosa fa oggi Adele Pandolfi

Forse non tutti sanno che Adele Pandolfi è un’attrice molto impegnata al di fuori dello schermo televisivo. Sin da subito infatti l’attrice ha coltivato anche la recitazione sui palchi dei teatri di tutta Italia. Non è un caso se proprio negli anni dopo ‘Un Posto al Sole’ Adele ha voluto dare più spazio al teatro e meno alla tv e cinema.

L’unica apparizione in tv dopo la soap è stata nella serie ‘La Squadra‘, mentre, per quanto riguarda il cinema, ha recitato in ‘Milionari‘ nel 2016.

Piccola curiosità: nel 2018, in occasione della puntata numero 5000 di ‘Un Posto al Sole’, Adele Pandolfi è tornata.

Grazie ad un espediente degli sceneggiatori, i fan hanno potuta rivederla nello schermo: il marito Raffaele ha una visione e riabbraccia la moglie defunta anni prima. E così anche i telespettatori hanno potuto vederla nuovamente.

