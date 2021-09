Le Donatella, foto al limite della censura per una delle due gemelle; la cantante non è mai stata così provocatoria.

A quasi dieci anni dall’esordio a X-Factor, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi sono più lanciate che mai nella loro carriera musicale e non solo; diversi reality show come L’Isola dei Famosi (nel 2015) e il Grande Fratello Vip le hanno permesso di farsi ancora di più conoscere dal pubblico ed essere ancora più amate.

Al momento le due gemelle, che insieme formano il duo Le Donatella, sono ancora impegnate nella promozione del loro nuovo album, Moralisti su Pornhub, e dell’omonimo singolo; nel frattempo però, non smettono di provocare e incantare su Instagram.

Le Donatella, foto al limite della censura per una delle due gemelle

Il profilo Instagram, condiviso dalle due sorelle, alterna scatti di Silvia come di Giulia; in questo caso però è quest’ultima a provocare tutti i suoi fan, “pizzicando” ancora una volta tutti i moralisti e i perbenisti.

Rifacendosi alla nota serie di romanzi (e dopo anche cinematografica) di 50 sfumature, Giulia posa per un’amica realizzando una serie di scatti che la vedono indossare un reggiseno striminzito in stile bondage e un perizoma super sottile.

“50 sfumature di Giulia. Tu quale preferisci?” si legge nella didascalia del profilo Instagram, con il post che ha raccolto quasi 60 mila mi piace e diversi commenti volti a complimentarsi con la Provvedi sia per la sua bellezza, sia per la sua provocazione.

Le due gemelle, oltre ad aderire alla campagna body positive, hanno più volte lanciato messaggi per sostenere l’emancipazione femminile e la parità di genere; basta vedere la copertina del loro album poi per capire come ci sia un totale appoggio alla comunità LGBTQ.

Attraverso la loro musica e la loro immagine, Le Donatella hanno deciso di impegnarsi profondamente nel sociale e, per questo, sono ancora più amate.