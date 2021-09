Ilary Blasi, avete mai visto le sorelle? Chi sono e cosa fanno le bellissime

Ilary Blasi ha due bellissime sorelle, sono legatissime e assomigliano molto. Ecco chi sono le sorelle della bella showgirl

Ilary Blasi è una delle showgirl più amate dal pubblico. La bellissima conduttrice bionda è la donna che ha fatto impazzire d’amore Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma. Ma sapevate che Ilary Blasi ha due sorelle? Ecco chi sono Silvia e Melory.

Non tutti, infatti, sanno che Ilary Blasi ha due sorelle. Non appaiono praticamente mai in televisione ed entrambe sono molto riservate. Ma oggi vi facciamo conoscere Silivia e Melory, le due bellissime sorelle di Ilary Blasi.

Ilary Blasi, ecco chi sono le sue sorelle

Ilary Blasi è nata nelle Marche, a Frontone, dalla coppia Roberto e Daniela. Ma non tutti sanno che a bellissima showgirl, diventata famosa per la sua storia con Totti e grazie alla sua bravura come conduttrice, ha due sorelle, le belle Silvia e Melory.

LEGGI ANCHE –> BELEN MAMMA DOLCISSIMA, LA FOTO CON LA PICCOLA LUNA MARÌ EMOZIONA I FAN

Ilary Blasi, infatti, non è figlia unica, ma è la seconda dei tre figli avuti dai genitori Roberto e Daniela. La bellissima showgirl ha due sorelle, entrambe meravigliose e bellissime. Ma ecco chi sono le due sorelle di Ilary Blasi.

La primogenita della famiglia di Ilary Blasi è stata Silvia, la sorella maggiore di Ilary. Anche lei bellissima, Silvia somiglia molto ad Ilary ed entrambe mettono in luce dei capelli biondi luminosi e affascinanti.

Silvia è stata l’ultima delle tre sorelle a sposarsi. Nel 2015, infatti, c’è stato il matrimonio con Ivan e alla cerimonia hanno partecipato, oltre alla famiglia e agli amici, anche le loro due figlie, Stella e Nicole, avute rispettivamente nel 2012 e nel 2015.

La seconda figlia è proprio lei, Ilary Blasi. Non c’è bisogno di presentazioni e di Ilary si può solo dire che è una delle showgirl italiane più belle degli ultimi anni e una delle conduttrici più apprezzate, grazie alla bravura dimostrata a “Le Iene” e, ora, a “Star In The Star”.

La terza e ultima figlia dei genitori di Ilary Blasi è Melory. Lei è la sorella minore della bella Ilary e assomiglia ancora di più ad Ilary, rispetto a Silvia. Inoltre, è una ragazza bellissima, ha un fisico meraviglioso ed è molto attiva sui social network.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI IN DOLCE ATTESA, L’ANNUNCIO IN TV: “C’È POSTO PER UN’ALTRA PERSONA?”| IL VIDEO AMARCORD

Nonostante sia bellissima, Melory non ha mai voluto seguire le orme della sorella e tentare la strada del mondo dello spettacolo. La giovane ha concluso i suoi studi universitari e oggi lavora come assistente oftalmologica in uno studio privato.