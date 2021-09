The Big Bang Theory, ecco Penny al naturale: l’attrice Kaley Cuoco si mostra ai suoi fan senza un filo di trucco, com’è la donna.

Ci sono determinate serie televisive che fanno la storia e diventando dei veri e propri esempi; è successo con Il Trono di Spade ma, ancor prima, è successo con una sitcom come The Big Bang Theory.

La serie, attraverso le storie di scienziati nerd, ha proposto al pubblico personaggi in cui rispecchiarsi e non soltanto ha riabilitato il mondo dei videogiochi e dei fumetti, ma ha lanciato a Hollywood attori come Jim Parsons (Sheldon) e Kaley Cuoco (Penny).

Avete mai visto la moglie di Leonard al natura, senza un filo di trucco? Ecco come si è mostrata l’attrice.

The Big Bang Theory, Penny senza trucco: Kaley Cuoco al naturale

Grazie al ruolo di Penny, Kaley Cuoco si è fatta notare nel mondo della recitazione; più volte, nel corso di varie interviste, ha ammesso come debba tutto alla serie, che le ha dato il ruolo di quella donna capace di scombussolare l’equilibrio dei suoi due vicini, Leonard e Sheldon.

Nel corso della serie abbiamo visto Penny con diversi look, anche a testimonianza della sua evoluzione come donna; allo stesso modo, anche la Cuoco ha sfoggiato tagli di capelli diversi, mostrandosi sempre bellissima.

Ma l’avete mai vista senza trucco? Con un nuovo scatto postato su Instagram, l’attrice si è mostrata non soltanto senza un filo di trucco, ma in pigiama e completamente spettinata in compagnia del suo amato cucciolo Ruby.

Sempre semplice e solare, Kaley ha spesso postato foto con un trucco leggero oppure struccata, ma vederla così in un semplice momento della sua vita quotidiana ci fa apprezzare ancora di più la sua bellezza e il suo fascino unico, dopo averne apprezzato le doti recitative per diversi anni.