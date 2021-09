Lo scatto rubato a Mina, amatissima cantante, conduttrice e attrice naturalizzata svizzera; super diva anche a 80 anni, la foto.

Poche cantanti in Italia sono amate quanto Mina Anna Maria Mazzini, conosciuta semplicemente da tutti col suo primo nome; protagonista di diversi spettacoli Rai degli anni ’60, ha iniziato la sua carriera musicale alla fine degli anni ’50 conquistando tutti col suo timbro caldo e unico.

Soprannominata “la Tigre di Cremona”, la cantante ha fatto parte dell’Olimpo musicale femminile degli anni ’60-’70, insieme ad altri storici nomi come Milva, Iva Zanicchi, Orietta Berti e Ornella Vanoni. Oggi, a ottant’anni passati, vive a Lugano, in Svizzera, ma è ancora una super diva.

Mina, lo scatto rubato della cantante che ha superato gli ottant’anni

L’addio al palco musicale della cantante è arrivato forse troppo presto, solamente nel ’78, quando Mina aveva solamente 38 anni; dopo quell’ultimo storico concerto in Versilia Mina si concesse solamente per collaborazioni in studio.

Da quel concerto è stato però tratto l’album Mina Live ’78, inserito dalla rivista Rolling Stones tra i “100 dischi italiani più belli di sempre”. Oggi, a 43 anni dal suo ritiro dalle scene, la donna vive a Lugano insieme al marito, il chirurgo Eugenio Quaini, col quale è impegnata proprio dalla fine degli anni ’70 ma che ha sposato solamente di recente, nel 2006.

Lo scatto trapelato online ci mostra una Mina ancora in forma e dotata di una presenza scenica invidiabile, nonostante sia stata fotografata in un classico momento della sua vita quotidiana; spigliata e decisa, una personalità così è ancora oggi inarrivabile.

Con oltre 150 milioni di dischi venduti, la cantante è insieme ad Adriano Celentano l’artista italiano dal maggior successo commerciale; se guardiamo alle statistiche solo femminili, allora Mina domina da sola incontrastata. L’album più venduto in assoluto della cantante è proprio quello con Celentano, con 2 milioni di copie vendute.