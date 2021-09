Paradiso delle Signore: Ecco il ritorno di Tina ma....

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questa seconda puntata della nostra amata soap opera Il paradiso delle signore.

Oggi avremmo modo di vedere un atteso ritorno per quanto riguarda il Paradiso delle signore, ovvero quello di Tina Amato.

Ma non tutto però sembra essere rosa e fiori, vediamo meglio insieme che cosa succederà e cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi episodi.

Iniziamo con il dire che ovviamente il ritorno di Tina è assolutamente inaspettato per tutti, tanto che Gabriella in un primo momento non crede assolutamente a quello che ha davanti agli occhi.

La gioia più grande però oltre per le amiche ritrovate è per la famiglia Amato, tanto che Giuseppe e Salvo sono felicissimi di riabbracciare la loro sorellina.

Tina Amato torna ma….

Anche Agnese è contenta di rivedere la figlia dopo anni che non la vedeva, perchè era sempre troppo impegnata.

Ma sotto tanta felicità c’è anche un po’ di paura mista a preoccupazione, come mai la bella Tina è tornata da sola senza Sandro?

Per il momento sembra che il segreto della notissima cantante dovrà rimanere tale ancora per un po’, ma sappiamo che lei fingerà che tutto vada bene anche se nella realtà non è così.

Mamma Agnese, però non pensa assolutamente come mai la figlia si ritornata da lei, perchè è troppo felice di riaverla accanto a se e la presenta immediatamente ad Armando.

Ovviamente l’uomo conosce già la figlia di Agnese per la sua grande fama di cantante, e Tina nel mentre va dalle amiche per un saluto veloce.

Mentre passa, però viene vista da Vittorio che stava facendo le fotografie ad alcune modelle per la rivista, e qui arriva l’idea incredibile, le chiede di posare per la copertina del Paradiso Market.

Nel mentre, Adelaide decide di mettere Ludovica davanti ad una scelta se resta con Marcello perde la presidenza del Circola.

La giovane, decide di sfidare tutti ed al prossimo evento si presenterà sotto braccio con il Barbieri, non volendo quindi scegliere assolutamente tra il cuore e la sua famiglia.