Il padre di Serkan, di Love is in the air potrebbe essere arrestato. Guai in vista per la famiglia Bolat. Ecco le novità della serie tv turca

Arrivano nuove anticipazioni e novità su quelle che saranno le nuove puntate di “Love is in the air”, serie tv turca di grandissimo successo anche in Italia. A quanto pare, il padre di Serkan potrebbe essere arrestato e i guai per la famiglia Bolat potrebbero non essere finiti.

I problemi aziendali stanno travolgendo Serkan e, a peggiorare la situazione, la notizia che gli arriva nel corso della puntata di Love is in the air andata in onda il 16 settembre 2021: suo padre è stato arrestato alle Bahamas.

Love is in the air, ecco cosa succederà

La notizia dell’arresto giunge nel momento più difficile per Serkan, travolto dai problemi della sua azienda. Il padre è stato arrestato con l’accusa di possesso di denaro falso, ma il giovane architetto non è del tutto convinto, anzi, inizia a credere che dietro l’arresto del padre ci sia un complotto da parte di chi è contro la sua famiglia.

LEGGI ANCHE –> Brave and Beautiful torna in onda? Ecco quando

La notizia sconvolge la sua famiglia e Serkan non si da pace. Per lui sicuramente c’è qualcuno che trama alle sue spalle. L’arresto del padre, infatti, non è convincente e il giovane architetto non crede alle accuse.

Intanto, Semiha riesce nel suo ricercato intento di convincere la bella Eda e fare in modo che lasci Serkan. Dopo numerosi tentativi, infatti, Eda inizierà a dare credito alle parole di Semiha, non accorgendosi dell’inganno e alla fine deciderà di lasciare del tutto Serkan.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI IN DOLCE ATTESA, L’ANNUNCIO IN TV: “C’È POSTO PER UN’ALTRA PERSONA?”| IL VIDEO AMARCORD

Per il bene dell’azienda, infatti, Eda sceglierà di mettere da parte i propri sentimenti e pensare al benessere dell’attività. Travolta dalle emozioni, infatti, Eda sarà fragile e facilmente manipolabile, lasciando una strada spianata a Semiha che, da quanto si apprende, potrebbe essere proprio lei la causa dell’arresto del padre di Serkan.