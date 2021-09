Antonella Clerici confusa da Amadeus a ‘I Soliti Ignoti’, come mai?

Quello che è successo a I Soliti Ignoti ad Antonella Clerici non ce lo si poteva aspettare: la conduttrice è stata ingannata da un particolare non indifferente. Ecco perché.

La partecipazione di Antonella Clerici al programma di Rai Uno ‘I Soliti Ignoti‘ non è finita come i telespettatori si aspettavano: la Clerici infatti è stata mandata fuori pista da una caratteristica non indifferente del ‘parente misterioso’. Ecco che cosa è successo.

Come al solito ad accompagnare il pubblico televisivo di Rai Uno verso la messa in onda dei programmi di prima serata c’è Amadeus con il ‘I Soliti Ignoti’, da lui condotto.

Le regole sono molto semplici (e divertenti): durante la puntata il concorrente in gara deve riuscire ad abbinare correttamente otto identità ignote ad altrettante figure professionali nascoste, ciascuna corrispondente a un premio fino a 100.000 euro. Se sbaglia, perde il montepremi. Se indovina, invece, lo accumula.

Poi arriva la prova finale, durante la quale il concorrente deve riuscire ad abbinare il ‘parente misterioso‘, il quale non può parlare e di cui inizialmente è svelato solo il volto e la corporatura. Solo successivamente, procedendo per gradi e perdendo parte dei soldi guadagnati, si possono svelare ulteriori dettagli, ad esempio il grado di parentela che lo lega ad una delle otto identità. Ovviamente, il concorrente che riesce ad abbinare correttamente i due parenti vince il montepremi accumulato.

Antonella Clerici a ‘I Soliti Ignoti’

Nell’ultima edizione ‘I Soliti Ignoti – Il Ritorno‘ a partecipare al gioco sono personaggi famosi, che devolvono in beneficienza l’eventuale premio ottenuto al programma.

La puntata del 14 settembre ha avuto come protagonista Antonella Clerici, che per una volta si è tolta i panni di conduttrice e si è messa quelli di concorrente. Proprio durante la prova finale, però, Antonella è caduta: arrivata fino a quel punto con un montepremi di 250.000 euro, si è lasciata ingannare da un dettaglio del parente misterioso.

Soliti Ignoti, lo scivolone di Antonella Clerici

Nel momento di decidere di chi fosse parente il ragazzo che figurava come parente misterioso, Antonella è apparsa molto confusa. Solo dopo aver richiesto ulteriori indizi ed aver ridotto il montepremi a 50.000 euro, la famosa conduttrice tv ha dichiarato e confermato la sua scelta. Ma non è andata bene: la Clerici lo ha abbinato alla persona sbagliata, perdendo i soldi accumulati fino a quel punto.

La delusione è stata tanta: “Ho pensato somigliasse di più alla madre, che magari è alta“, ha detto, riferendosi soprattutto al fatto che il vero parente era invece un signore – il padre – molto più basso del parente misterioso. Insomma, l’altezza l’ha tratta in inganno. Niente da fare, quindi per i 50.000 euro in palio.

Poco male, però: ci riproveranno gli altri ospiti famosi in arrivo. Nei prossimi giorni infatti andranno in onda le puntate con Loretta Goggi e sua sorella Daniela, Francesca Fialdini e tanti tanti altri.

