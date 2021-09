Avete riconosciuto la ragazza nella foto? si tratta di una delle influencer più belle sul web. Vediamo insieme chi è e cosa fa oggi.

Avete riconosciuto la giovane ragazza nella foto qui sopra? si è proprio Valentina Vignali, nello scatto riportato l’influencer ha appena 15 anni ed è più bella che mai.

Qualche giorno fa la cestista ha pubblicato un post in cui si è lasciata andare ad una lunga confessione, nel particolare ha scritto una dedica rivolta alla piccola Valentina che ancora non conosce il suo brillante e difficile futuro.

La Vignali è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua esperienza al Gf Vip. Valentina è sempre stata abbastanza popolare sul web ma nessuno era a conoscenza della sua storia così particolare e soprattutto del suo passato così turbolento, che è venuto fuori proprio all’interno della casa più spiata d’Italia.

Abbiamo imparato a conoscerla e sappiamo che è una ragazza forte e determinata ma nelle ultime ore ha tirato fuori un lato del suo carattere che in pochi conoscono. Le sue parole hanno colpito moltissimo i suoi fan, vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Valentina Vignali 15 anni fa: la confessione da brividi

Valentina Vignali è una famosa cestita, ma non solo nella vita è anche modella e influencer. Sul web è molto apprezzata per via del suo carattere, non ha paura di dire le cose come stanno e difficilmente si fa scivolare le cose addosso.

In più di un’occasione l’abbiamo vista battersi contro gli haters che la criticano per via del suo aspetto fisico e per altri motivi legati al body shaming.

Nelle ultime ore, l’influencer ha scritto una lunga dedica a se stessa, in particolare ha cercato di dare dei consigli alla Valentina di 15 anni fa. Le sue parole sono state “Sei carina, cerca di essere un po’ più sicura di te. Lo so che invidi la tua amica che studia a L.A e tu non puoi permettertelo ma fidati viaggerai in tutto il mondo, come avevi sempre sognato quindi stai tranquilla e abbi pazienza”.

Ma non solo poi ha anche aggiunto “Ti ammalerai di cancro, sarà dura, i giorni, i mesi e gli anni per uscirne ti sembreranno interminabili ma tu sai sopportare un sacco di cose, credimi. Avrai qualche fidanzato (no lui in foto non sarà l’uomo della tua vita) e parecchi gatti, alla fine anche un cane. Si, lo so che ancora hai paura dei cani ma cambierai idea.

Mettiti il cuore in pace, verrai delusa dagli uomini, piangerai tanto, penserai di non farcela però non sarà questo a fermarti, rifiorirai e sarai più bella di prima”.

Valentina con queste parole ha commosso i suoi followers e ovviamente non sono mancati i mi piace e i commenti di incoraggiamento da parte di tutti.