Guendalina Tavassi sbarca al Festival di Venezia: eccola in abito bianco

Guendalina Tavassi è sbarcata al Festival di Venezia mostrando tutta la sua bellezza ed eleganza. Ecco l’abito bianco che ha indossato

Nelle ultime ore la showgirl Guendalina Tavassi è sbarcata al Festival di Venezia e ha sfoggiato tutta la sua bellezza. La bellissima Guendalina ha indossato uno spettacolare abito bianco che ha lasciato senza fiato i fan e i partecipanti al Festival.

Sul red carpet di Venezia 78, la bella Guendalina ha sicuramente dato spettacolo con il suo abito bianco e una sensualità invidiabile. La showgirl ha sfilato per la prima volta al festival con il suo fidanzato, Federico Perna. Non sono mancati gli incidenti dell’ultimo minuto.

Guendalina Tavassi al Festival di Venezia, ecco l’abito bianco che ha indossato

Guendalina Tavassi, ex partecipante del Grande Fratello, ha partecipato al Festival di Venezia, lasciando tutti senza fiato. Complice sicuramente la sua travolgente bellezza, ma anche uno spettacolare abito bianco che la bella showgirl ha indossato accanto al suo fidanzato.

L’abito bianco che ha indossato Guendalina Tavassi ha un corpetto scollato e abbastanza stretto, capace di mettere in risalto il travolgente décolleté della showgirl. A rendere meraviglioso l’abito sono i ricami lucenti e gli inserti in pizzo.

L’abito è della firma di Giovanna Marinacci Couture, un famoso brand che opera nel mercato degli abiti da sposa e da cerimonia. Inoltre, l’abito è adornato dai preziosi e meravigliosi gioielli Diamondluxury 2.0.

Il fidanzato della bella Guendalina, Federico Perna, è andato sul classico, dimostrando stile ed eleganza. Il ristoratore ha infatti scelto un classico smoking, indossato sopra una camicia bianca e papillon.

L’avventura di Guendalina al Festival di Venezia non è stata poi così tranquilla: la bella showgirl ha infatti rotto la cerniera del vestito in piena notte, alcune ore prima di partire per Venezia. Prontamente, però, è stata raggiunta dalle sarte, partite nella notte da Napoli, che hanno risolto il problema in maniera impeccabile.