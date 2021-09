Pier Silvio Berlusconi svela la sua ossessione: "Impazzisco se non ...."

Vediamo insieme che cosa ha rivelato il riservatissimo Pier Silvio per quanto riguarda la sua vita privata, lasciando tutti senza parole.

Come sappiamo il noto manager è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e si conoscono pochissime informazioni.

Per questo motivo, le sue parole hanno stupito tutti e lasciato senza parole su qualcosa che deve fare molto spesso, ma andiamo con ordine.

Di Pier Silvio, sappiamo che è un lavoratore che non si ferma mai, una sorta di stacanovista, ed un padre sempre presente.

LEGGI ANCHE —> Luciana Littizzetto, avete mai visto la figlia? Chi è la bellissima

Difficilmente si fa intervistare o parla della sua vita, ma in una passata occasione ha stupito tutti e lo ha fatto.

Pier Silvio e la sua “mania”

Ha parlato direttamente alle pagine del giornale Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha rivelato che ci sono alcune cose che fa sempre.

Pier Silvio ha confessato che ama allenarsi almeno 3 volte alla settimana e se questo non accade si sente impazzire letteralmente.

Per lui è un modo per rilassare la mente e soprattutto per tenere il suo fisico sempre in modo perfetto, come possiamo vedere dalle fotografie che vengono raramente rubate al mare, ha un fisico perfettamente scolpito.

LEGGI ANCHE —> Amici, chi saranno i prof della prossima edizione? Tutti i nomi

Vicino alla bellissima e bravissima Silvia Toffanin non poteva che non esserci un’uomo così intrigante.

La loro coppia va avanti sempre più unita da moltissimi anni anche se non hanno mai pronunciato il fatidico si, e forse chissà se lo pronunceranno mai.

Nel corso degli anni più volte si era parlato del matrimonio che fosse ad un passo, ma non sembra essere mai così, la cosa importante ovviamente è che loro stanno bene e si amano, come possiamo vedere nelle rarissime apparizioni di coppia che vediamo.

E voi eravate a conoscenza di questa particolare “mania” che ha il bellissimo Pier Silvio per quanto riguarda l’allenamento sportivo?