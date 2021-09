Flavio Insinna non trattiene le lacrime: commozione a Il Pranzo è servito

Flavio Insinna proprio non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime durante la sua nuova trasmissione ‘Il Pranzo è Servito’ dopo che qualcosa di inaspettato è accaduto. Scopriamo insieme perché.

La commozione in studio era palpabile, tanto che lo stesso Flavio Insinna non è riuscito a trattenere le lacrime. Come ogni giorno, il programma stava andando in onda quando qualcosa è successo e il noto conduttore ha dato segni di grande emozione.

Flavio Insinna, classe 1965, è ormai un volto noto della Rai e la sua voce raggiunge ogni giorno le case di milioni di italiani. Nel corso della sua carriera ha tenuto incollati agli schermi i telespettatori con diversi programmi: da ‘Affari Tuoi‘ a ‘L’Eredità‘, passando per ‘La Corrida‘. Non solo quiz show, però: la carriera di Insinna è fatta anche di recitazione, sia in cinema che in televisione. Insomma un personaggio dello spettacolo a tutto tondo.

Da giugno 2021 il conduttore tv si è buttato in una nuova impresa televisiva: la conduzione del remake di ‘Il Pranzo è Servito‘, quiz televisivo a premi ideato da Corrado e Stefano Jurgens ed andato in onda su Canale 5 negli anni ’80.

La parte iniziale prevede lo svolgimento di 5/7 giochi di varia natura riguardanti la cultura generale, le melodie, la memoria fotografica, che vengono posti insieme a delle domande ai due concorrenti in gioco. Entrambi, superata la prima fase, devono poi sostenere prima una prova pratica e successivamente passare la fase finale con tre domande rivolte singolarmente a ciascun concorrente. Un format che ha appassionato tanti telespettatori, ma proprio il conduttore durante una delle ultime puntate ha fatto qualcosa di totalmente inaspettato.

Le lacrime di Flavio Insinna

A commuovere Insinna è stata proprio una fotografia apparsa alle sue spalle mentre, durante il programma, sedeva su una panchina e sfogliava un giornale simbolico che al suo interno contiene le notizie relative ad un anno specifico.

Nello schermo dietro di lui appare un’immagine scattata durante la partita Milan-Napoli nel quale si vedono bene Ruud Gullit e Maradona. Proprio rivedere il Pibe de oro ha lasciato il conduttore senza parole. Recentemente scomparso – il 25 novembre, Maradona ha creato un vuoto nei cuori di tutti i tifosi calcistici. E così anche Insinna, che è restato per un attimo in silenzio, con gli occhi colmi di tristezza. “Mannaggia, mannaggia“, ha commentato, per poi ricomporsi e continuare con lo show: “Riprendiamo la leggerezza dopo questa momento di malinconia“. E così, insieme a lui, anche tanti telespettatori da casa si sono emozionati.

